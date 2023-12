Magyar siker: nemzetközi filmfesztiválon díjazták a Mindszenty-filmet

Vancouverben, a Bridge nemzetközi filmfesztiválon

a Mindszenty Józsefről szóló, Szeretlek, Faust című játékfilm megkapta a közönségdíjat, Kautzky Armand és Lux Ádám megosztva a legjobb színész díját, és a 36 országból származó zsűritagok a legjobb film díját is a Szeretlek, Faustnak ítélték.

A film írója és rendezője Pozsgai Zsolt. Érdekesség, hogy a Bridge Fest fő szervezője az a Bridge Studios Vancouverben, amely a legtöbb amerikai filmet gyártja Kanadában. Az online fesztivál döntőbe jutott filmjeit három hétig tekinthette meg a közönség, ezalatt szavazhatott a közönségdíjról.

A Terror Háza Múzeumban forgatott filmet korábban is díjazták már, októberben a Global Nonviolent Filmfesztiválon New Yorkban a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb operatőr és a legjobb színész díját – ez utóbbit megosztva – is elhozta Pozsgai Zsolt Szeretlek, Faust című alkotása, de Kalkuttában és Vancouverben is a magyar alkotás bizonyult a legjobbnak.

Borítókép: Kautzky Armand és Lux Ádám a filmben (Forrás: Horatio Film)