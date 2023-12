Mindannyian spirituálisak vagyunk – hangsúlyozta a klinikai szakpszichológus

A hívők azt is hozzátehetik, hogy „minden évben megszületik számunkra az abszolút ígéret, a megváltás ígérete, a megváltó Jézus Krisztus” – fogalmaz Bagdy Emőke.

Megszólalásában arra is kitért, hogy

mi mindannyian spirituálisak vagyunk, mert van egy olyan része a személyiségnek, amely szellemi természetű, nem materiális. Így ezen a szinten mindannyian egy olyan tartományban mozgunk, ahol a hit, a remény, a szeretet, és mindazok az emberi, magasrendű képességek, amelyek nem tehetők számokba, nem mérhetők ezáltal, de mégis ott vannak bennünk: Isten áldotta képességeink

– hangzott el a videójában.

Ugyanakkor a professzor asszony megszólítja azokat is, akiknek nincs hite. Így fogalmaz: spiritualitásunk révén mindannyian szép jövőt álmodunk. Ha magunknak nem is, álmodhatjuk gyermekeinknek, unokáinknak. Az élet értelme az élet továbbvitelében és szolgálatában áll. Amikor génjeinkben továbbörökítjük magunkat, az örök élet azok számára is érvényesség, akik különben nem hinnének ebben.

Borítókép: Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus (Fotó: MTI/Cseke Csilla)