Rekordszámú Petőfi-versmegzenésítés született idén

Alighanem Petőfi Sándor a legjobb példa arra, hogy az ún. magaskultúra és a popkultúra ugyanaz a kultúra. Petőfi kulcsfogalmai, a szabadság és a szerelem a könnyűzene kulcsfogalmai is. Tehát nemcsak a költők, hanem a könnyűzenészek is Petőfi köpenyéből bújtak ki. A pályázatok alapján ezt a magyar popkultúra alkotói érzik is