Szarka Gyula Betlehemi csillag című lemezét mutatja be

Szarka Gyula számára a karácsonyi ünnepkör kiemelten fontos, ezt az is mutatja, hogy a Ghymes együttes Mendika című lemezével az elmúlt másfél évtizedben bejárták a Kárpát-medencét, több száz koncertet adtak. Mint az előadó mondta, e program folytatásának tekinthető a most megjelent Betlehemi csillag című szólóalbum, amely a magyar nyelvterület számos vidékéről eleveníti fel az advent és a karácsonyi ünnepkör legszebb szokásdallamait.

Szarka Gyula az advent és a karácsonyi ünnepkör legszebb szokásdallamait eleveníti fel. Fotó: Szarka Gyula archívum

Szarka Gyula és vendégei

A műsor felöleli az első adventi gyertya meggyújtásától vízkeresztig terjedő ünnepkört, azon belül az adventhez, a lucázáshoz, a betlehemezéshez, a mendikáláshoz, az újévi regöléshez és a háromkirályok köszöntéséhez is kapcsolódnak dalok, népi és egyházi énekek.

Az előadás a címadó dallal, a Betlehemi csillaggal zárul, melyet az összes résztvevő közösen ad elő. Beszélgetésünk során Szarka Gyula hangsúlyozta a keresztény kultúra és a magyar zenetörténelem örökségének fontosságát. Mint mondta, az előadás vidám, önfeledt örömünnep, hiszen a karácsony a születésről, szeretetről, reményről és az újrakezdés lehetőségéről szól.

– Fontosnak tartom, hogy gyermekeink és mi magunk is tisztában legyünk saját kultúránkkal – hangsúlyozta az énekes.

Azért születhetett ez a hagyomány, mert ez a legsötétebb időszak, a szokások megélése fényesíti. Legfontosabb inspirációja ennek a lemeznek, amit szeretnék átadni: éljük a hagyományainkat! Fogjuk meg a gyerekek kezét, menjünk betlehemezni.

Emlékszem, milyen nagy hatással volt rám, amikor gyerekek voltunk és jöttek hozzánk mendikálni. A vacsoraasztalnál ültünk és megszólalt az ének az ablak alatt. Aztán mi is megtettük ezt a gyerekeimmel, fogtam a gitárt és elmentünk rokonokhoz, barátokhoz és énekeltünk nekik szenteste. Javaslom az iskolákban is ezt a lemezt, mert sokszor nem találnak megfelelő dalt a karácsonyi ünnepkör megünneplésére. Készítettünk egy videóklipet is a címadó dalhoz a nádszegi gyerekekkel. Felállítottuk a fenyőfát a templom közepébe és énekelve körbetáncoltuk – mondta mosolyogva.

A lemezbemutató koncert vendége lesz Szvorák Katalin népdalénekes, aki gömöri betlehemes dalokat és újévi köszöntőket énekel. Pelsőczy László prózával teszi különlegessé az estet. Közreműködik a győri Révai Zenei Műhely, továbbá Csiba Júlia énekes, Nagy Szabolcs billentyűs, Bese Csaba basszusgitáros, a fúvós Jelasity Péter és Varjú Attila, aki az ütős hangszereket szólaltatja meg.