Szerelmi történetet idéz meg a rigójancsi sütemény

Sok magyar sütemény több mint közönséges édesség, soknak saját története van, köztük a bejglinek vagy a Kossuth-kiflinek – fogalmazott Vincze Máté, kiemelve: a rigójancsi története mögött a virtuóz magyar cigányprímás és a belga Chimay hercegnő, Clara Ward viharos szerelmi története húzódik meg.

A híres sütemény feltételezett eredete ugyanakkor egyike azoknak a történeteknek, amelyekkel a horvátokkal osztozunk. A közös történelmünk csaknem ezer évre nyúlik vissza, együtt dolgoztunk és harcoltunk – hangoztatta a helyettes államtitkár.

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára a kiállítás megnyitóján (Fotó: Soós Lajos)



Elmondta, hogy a múzeumok őrzik identitásunk tárgyait, ennek részei a velünk együttműködő népeket és a köztünk lévő barátságot szimbolizáló tárgyak.

Az időszaki kiállításból kiderül, hogy Fiume városa (Rijeka) miként kötődik a magyar édességhez – hangsúlyozta Mladen Andrlic, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete. A közös történelem mellett a horvátoknak és a magyaroknak hasonló a kulturális örökségük: az építészettől, a művészeti alkotásokon át az életmódig.

Ezért érezzük magunkat ma Magyarországon és Horvátországban egyaránt otthon. A tényleges különbségek ellenére megtaláljuk a közös nyelvet, ami lehetővé teszi, hogy még jobban megismerjük egymást és erősítsük kapcsolatunkat

– tette hozzá a nagykövet.



A Rigójancsi - Szerelem mint édes ihlet című horvát–magyar időszaki kiállítás részlete (Fotó: Soós Lajos)

A kiállításon egy süteményre irányul a figyelem, amely Fiuméban, esetleg Abbáziában jött létre és vált népszerűvé, de egyaránt kedvelik Bécsben, Zágrábban és Budapesten is – mutatott rá Mladen Andrlic, aki emlékezett arra is, hogy nemrég három évre szóló kulturális együttműködési programot indított a Horvát Köztársaság Kulturális és Médiaügyekért Felelős Minisztériuma és a magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium.



Mladen Andrlic, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete beszédet mond a kiállítás megnyitóján (Fotó: Soós Lajos)

Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója elmondta, hogy az időszaki kiállításon az érdeklődők turisztikai, gasztronómiai időutazáson látogathatnak el Fiumébe, hogy megismerjék azt a városi hangulatot, amelyben Rigó Jancsi és felesége, Clara Ward egykori botrányos története is megelevenedik.

Az igazgató azt mondta, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia kikötővárosa, Fiume a boldog békeidők városfejlődésének kiváló példája. A rendszeresen induló hajójáratai, fejlődő városképe az egyik legjelentősebb kikötővé tette az Adriai-tengeren és ahogyan szerte Európában, Fiuméban is kialakult a kávéházi kultúra. Ez jellemezte a Continental szálloda kávéházát is, amelynek neve máig összefonódott a magyar cigányprímásról elnevezett rigójancsi süteménnyel – magyarázta.

Rigó Jancsi szerelme, a belga Chimay hercegnő (Fotó: Soós Lajos)



Az időszaki kiállítás bemutatja, ki volt a sütemény névadója, Rigó János, a korabeli botrányhős. Kiderül miként házasodott össze „a kor legérdekesebb hercegasszonyával”, valamint, hogy különleges szerelmük hogyan szolgált ihletül az édesség megalkotásához – hangsúlyozta Török Róbert.

Borítókép: Vincze Máté és Török Róbert Rigó Jancsi élethű mása előtt (Fotó: Soós Lajos)