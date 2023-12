Újra fent van a kakas a Notre-Dame huszártornyán

December 8-án – pontosan egy évvel a székesegyház tervezett újranyitása előtt, amelyre Ferenc pápát is meg kívánja hívni – Emmanuel Macron köztársasági elnök is a Notre-Dame-ban járt. Ekkor jelentette be egyebek mellett, hogy a régi kakast a közeli Cité-szigeten létesítendő, a Notre-Dame műkincsei elnevezésű múzeumban helyezik el.