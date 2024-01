Három évtizede a képzőművészet jövőjéért

A festőművész kiemelte, hogy a harminc év kapcsán a jelenlegi tanítványok alkotásai mellett olyan régi tanulók is bemutatkoznak, akik mára befutott művészekké váltak.

Bruncsák András, a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola alapítója és vezetője (Fotó: Bús Csaba/archív felvétel)

Ezres nagyságrendet képvisel mára régi, művészeti diplomát szerzett növendékeink száma, mintegy kétszáz életutat folyamatosan figyelemmel is követek. Közülük ötvenen vállalták, hogy a jubileumi tárlatra anyagot adnak, sőt személyesen el is jöttek a megnyitóra

– büszkélkedett az intézményvezető.

Bruncsák András arra is kitért, hogyan férnek meg egymás mellett az amatőr és profi alkotások. Mint mondta, a két anyagot úgy installálták össze, hogy bár jól elkülönülnek, szemben vannak egymással, mégis kiegészítik egymást, és tökéletesen bemutatják a generációs folyamatokat.

Mindkét anyagban nagyszerű munkák láthatók. A jelenlegi szabadiskolások közül a kiállításon látható olyan növendék alkotása, aki szeptemberben érkezett hozzánk, de többen már régebb óta nálunk tanulnak. Összességében elmondhatom: minden alkotásban ott rejlik a kreativitás, a játékosság, pontosan az, amit mi a legnagyobb értéknek tartunk a szabadiskolában

– hangsúlyozta a festőművész, aki az interjúban arról is mesélt, hogy nyaranta a veránkai alkotótáborba is elviszi a rátermett növendékeket, hogy megtapasztalhassák a szabadban való alkotást. Sőt, azt is elárulta, hogy honnan eredt a szabadiskola létrehozásának ötlete.

