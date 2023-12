A prófécia a kortárs keresztény ikonográfiai biennálé témája idén

− Ezeket a perspektivikus vagy vázlatpróféciákat tovább részletezi az a mintegy hatszáz pillanatkép-prófécia, melynek egyharmada szól a Megváltó első, másik kétharmada pedig a második eljöveteléről. A Biblia is „prófétai beszédként” határozza meg magát, viszont nagyon sok olyan jövőkép is létezik, mely az isteni kinyilatkoztatáson alapuló próféciával, sugalmazással szemben hamis, babonás jövendölés, jóslás, divinatio − mondta, majd hangsúlyozta: amikor egy-egy biennálé tematikáját kiválasztják, egyre inkább igyekeznek a világ jelenlegi problémáira is reflektálni, ezzel is elősegítve a hagyományos keresztény ikonográfiai megoldások, ábrázolások megújítását, újraértelmezését a kortárs képző- és iparművészetben.

A választott témát, a próféciát a világ jelenlegi helyzete teszi különösen aktuálissá, hiszen rengeteg a bizonytalansági tényező […], háborúk, a bolygó erőforrásainak felélése, klímaváltozás, energiaválság, túlnépesedés és az ebből fakadó társadalmi problémák, az új népvándorlás, migráció, és ez a jövőnkbe vetett hitünket is erőteljes befolyásolja.

A pályázatra ezúttal sem egyszerű „tankönyvi illusztrációkat” várnak, hanem a téma minél magasabb szintű, a kortárs vizuális (és ikonográfiai) nyelvezet segítségével a ma emberének is átélhető módon megfogalmazott művészi feldolgozását, értelmezését.

A művészettörténész emlékeztetett: a kortárs keresztény ikonográfiai biennálé első tizenegy tárlatán 1451 alkotást állítottak ki. A 2000. évi „próbatárlatot” követően 2002-ben, az első alkalommal a keresztre feszítés jelenetét és a legfontosabb szimbólumot, a keresztet választották fő témának, majd 2005 tavaszán a Genezis őstörténeti részét, a Teremtés könyvének első 11 fejezetét.

A harmadik biennálén, 2006-ban az oltár volt a téma, míg a negyediken Krisztus példázatait választották. Az ötödiken az Apokalipszis, a Jelenések könyve volt az ábrázolandó, megjelenítendő ikonográfiai program, 2013 tavaszán az angyalok, míg 2015-ben, a hetediken a gyermekek. A nyolcadik alkalommal, 2016-ban a magyar és a magyarországi szentekre, míg a kilencediken, 2018-ban a hét főbűnre esett a választásuk. A tizedik, jubileumi biennálét a Szent vendégség (eucharisztia/úrvacsora), míg a tizenegyediket állatok és növények témában rendezték meg.

A műfaji és technikai megkötések nélküli kiállításra januárban elsősorban kortárs képző- és iparművészek, valamint a művészeti egyetemek hallgatóinak jelentkezését várják.

A tizenkettedik országos kortárs képző- és iparművészeti kiállítás a tervek szerint márciusban nyílik meg a Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota kiállítóhelyén.

Borítókép: Olescher Tamás: „Új ég, új föld” (1994–1996, Kecskeméti Katona József Múzeum)