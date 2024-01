Északi romantika a Müpában

A klasszikus zene kedvelőinek egyik kedvenc budapesti eseménye, a több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő zenei maraton idén rendhagyó módon három jelentős zeneszerző kiemelkedő alkotásait is felvonultatja. A legnagyobbrészt a norvég Edvard Grieg, a dán Carl Nielsen és a finn Jean Sibelius műveiből összeállított koncerteken jól ismert darabok mellett ritkán hallható ínyencségekre csodálkozhatnak rá a nézők február 4-én – derül ki a Müpa közleményéből.

Anna-Maria Helsing. Fotó: Müpa

A fellépők között ez alkalommal is hazánk legkiválóbb szimfonikus zenekarait, szólistáit és kamaraformációit találjuk: színpadra lép a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a Danubia Zenekar, a Győri Filharmonikus Zenekar, a Budafoki Dohnányi Zenekar, a Pannon Filharmonikusok és a Kodály Kórus is. Délelőtt családi hangversennyel várják a legifjabbakat, Ránki Fülöp szólókoncertet ad, Baráti Kristóf és Farkas Gábor a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) művészeivel játszik, az Üvegteremben fiatal zeneakadémista tehetségek mutatkoznak be, az előadóteremben pedig emlékezetes előadások felvételeinek vetítését élvezhetik a nézők.

A hazai előadók mellett idén is lesz nemzetközi sztárfellépője a maratonnak.

A világhírű svéd szoprán, Miah Persson dalestjének különlegessége, hogy kevésbé ismert északi komponisták művei is felcsendülnek rajta. A napot a hagyományokhoz híven a társszervező BFZ koncertje zárja, ezúttal Sibelius első szimfóniáját adják elő a finn Anna-Maria Helsing vezényletével. A maratonhoz kapcsolódó tablókiállításon két koncert között az érdeklődők megismerhetik a komponisták életének érdekes fordulatait, és pályájuk legfontosabb mérföldköveiről is képet kaphatnak.

Borítókép: Miah Persson (Fotó: Müpa)