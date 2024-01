Hamarosan fontos zenei találkozó kezdődik

Az első Átlátszó Hangot Horváth Balázs és Gryllus Samu zeneszerző indította útjára 2014 januárjában. Az elsődleges cél korunk újító szellemű zenei irányzatainak minél szélesebb spektrumú bemutatása volt, ahol a koncertek előtt vagy közben a közönség interaktív bemutatókon vehet részt, ezzel elősegítve az új kompozíciós elgondolások megértését.

A kurátorok, Dargay Marcell, Gryllus Samu, Horváth Balázs, Bali János, Kovács Krisztina, Láposi Dániel és Nikolaus Gerszewski egy művészeti ágakon átívelő, egymással kommunikáló programsorozatra hívják az érdeklődőket, amelyben koncert, filmvetítés, beavató előadás, könyvbemutató, workshop és összművészeti előadás egyaránt megtalálható.



A rendezvénysorozat programjai idén a Budapest Music Centerben, a Zeneakadémián, a Magyar Zene Házában, a Trafóban, a Fonóban, a Fugában, a Nádor-teremben, a Három Hollóban, a Műcsarnokban, az Eötvös 10-ben, valamint a Lóvasút Rendezvényközpontban valósulnak meg.



A rendezvényen számos ismert európai előadó lép színpadra. A nyitókoncertet január 6-án a berlini Zafraan Ensemble tartja a Zeneakadémia Solti-termében, az osztrák Peter Ablinger január 21-én lép fel a Fugában, a NeoQuartet Lengyelországból január 28-án a Fonóban, február 2-án pedig a pozsonyi Ivan és Diana Buffa házaspár duója zenél a Nádor-teremben.

A NeoQuartet fő profilja a játék az elektronikával és videóval (Forrás: atlatszohang.hu)



Január 22-én a BMC Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtárban vetítik az amerikai Godfrey Reggio Once Within a Time című filmjét, amelynek zenéjét Philip Glass szerezte. Az alkotás készítésében közreműködött Tara Khozein, aki személyes élményeit osztja meg a közönséggel.



Különleges programnak ígérkezik a bábrendező Markó Róbert és a fesztivál alapító kurátora, Gryllus Samu Boldogságunk története című koncert-installációja az Eötvös 10-ben január 8-án. A produkció a MOME textil tanszékével együttműködésben jön létre.

Szintén a különböző művészeti ágak összekapcsolása és meglepő képzettársítások jellemzik a két magyar zeneszerző, Balogh Máté és Tornyai Péter Lópánik című előadását, amely január 18-án lesz a Lóvasút Rendezvényközpontban. Két másik magyar zeneszerzőnek önálló estet rendeznek: Szigetvári Andrea hangversenye január 20-án hallható a BMC Könyvtárában, Szemző Tibor portrékoncertje a Fekete Kovács Kornél művészeti vezetésével fellépő Modern Art Orchestrával pedig 17-én a BMC Koncerttermében. Szemző Tibor, a fesztivál egyik kurátora és művészeti vezetője Dargay Marcell A 180-as Csoport (1979–1990) című kötetének könyvbemutatóján is fellép a kortárs zenei együttes többi tagjának jelenlétében a BMC Könyvtárban január 19-én. Január 15-én az Átlátszó Filmklub a 90 éve született Durkó Zsoltra emlékezik Huszárik Zoltán Elégia című kisfilmjének vetítésével és Dargay Marcell filmzenei előadásával. 25-én a Három Hollóban a hetven éve elhunyt Charles Ives műveiből Harcsa Veronika, Herczku Ágnes, Falusi Mariann, Németh Juci, Annus Réka és Pátkai Rozina ad elő dalokat, Promenade – Vidovszky 80/Eötvös 80 címmel pedig a két kerek születésnapos művészt az UMZE Kamaraegyüttes köszönti január 27-én a BMC-ben.

Charles Ives (1874–1954) az egyik legismertebb amerikai modernista zeneszerző (Forrás: atlatszohang.hu)



A hagyományos kottakiállítás mellett a világhírű francia képzőművész, Francoise Gilot tárlatának kísérőprogramjaként valósul meg Bali János és Kovács Krisztina kurátor szakmai felügyeletével a Hangjegyzetek Gilot utazásaihoz című koncert, amelyen Balogh Máté, Dukay Barnabás, Haffner Noémi, Varga Judit és Marko Vesic új művei hangzanak el a Műcsarnokban január 13-án. Másnap a Magyar Zene Házában rendezik az Ütős Kortárs Zenei Napot Láposi Dániel kurátori vezetésével. A programban Janca Dániel elektroakusztikus ütős előadása, a Trio Dakoda fellépése és a svájci Kolloid and the Electro Sonic Dreams estje szerepel.

A fesztivál két dzsesszprogramot is kínál: Harcsa Veronika és Oláh Krisztián koncertjét a Trafóban január 24-én és a Quelquefois című lemezbemutató hangversenyt az Opus Jazz Clubban, a fesztivál záróeseményeként február 2-án.

Borítókép: Mikołaj Rytowski lengyel származású ütőhangszeres audiovizuális koncertélménnyel gazdagítja a programot (Forrás: atlatszohang.hu)