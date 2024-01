Hatalmas sikerrel indult a 2024-es év Csepregi Évának

A DJ indította el a koncertet egy különleges DJ-szettel, melyet követően a közönség több ezer apró kis fénysugárral és hatalmas ovációval fogadta az est díváját, Csepregi Évát és zenekarát. A művésznőt nem a klasszikus Neoton zenekar kísérte, hanem a szakma olyan kiválóságai, akik külön Éva felkérésére álltak össze. Fia, Heatlie Dávid dobos mellett Deseő Balázs billentyűs-hangszerelő, Kardos Norbert zongorista, Sipeki Zoltán gitáros és Patyi Sándor basszusgitáros alkotta az alkalmi szupercsapatot, akiket Csányi István vokalista-szaxofonos, Gulyás Erika, Faith Ildikó és a neotonos Lukács Andrea egészített ki a vokálszekcióban.

Sipeki Zoltán gitáros és Patyi Sándor basszusgitáros kísérte az énekesnőt. Fotó: Rosta Márk

A kezdés meg is adta az egész koncert alaphangulatát. A gyönyörű és impozáns piros háttér és Éva gyönyörű, piros-fekete ruhája tökéletesen harmonizáltak egymással, valamint nagyon jó volt látni, hogy a tavalyi év végén és most, itt is, a szezon első koncertjén, mind a hang, mind a fény, mind pedig a látványtechnika kitett magáért

– árulta el Várkonyi Attila.

Az est első száma a Vadvirág volt, egy régi Neoton-szerzemény, amit a Jöjj velem követett. A show a Napraforgóval folytatódott, amely annak a nagy sikerű Neoton-korongnak lett a címadó dala, melyen a Santa Maria is hallható.

A koncerten több elhangzott mű is eredeti lemezfelvételében volt hallható, melyek esetében Deseő Balázs édesapja, Deseő Csaba hangszerelte a vonósokat és játszotta fel a sávok egy részét.

Ezután a Holnap című szerzemény dögös ritmusa rázta fel a közönséget, ahol a zenekar is és Éva is megmutatta, hogy nemcsak az érzelmek és a pop világában mozog otthonosan, hanem a rock műfaja sem áll tőle távol. Ezt egy szólódal követte, a Sűrű a dzsungel, utána pedig érkezett a Holnap hajnalig című legendás nagy kedvenc, mely felrobbantotta az Arénát. Ennél a számnál Éva és zenekara mellett Végvári Ádám is megjelent a színpadon. Köztudott, hogy ez a sláger Time goes by címmel a Yamaha Fesztivál nemzetközi győzelmét is elhozta az akkoriban Newton Familyként induló Évának és Ádámnak.

A Holnap hajnalig című dal felrobbantotta az Arénát, amiben a táncosok is segítettek. Fotó: Rosta Márk

– Nagyon bölcsen tette a hangszerelő, hogy csak egészen minimálisan változtatott az eredetihez képest. Ez volt egyébként a koncert alatt az első alkalom, hogy a közönség teljes létszámban, sokan felállva énekelték a dalt. A folytatásban hallható volt a Talán című nóta is, amely Éva volt élettársa és gyermekének apja, az európai szinten is ismert Bob Heatlie szerzeménye. A Szeress tovább! felkonferálásában az énekesnő kiemelte, hogy a szeretet mennyire fontos. Sokadik, akár Neoton-, akár Éva-fellépést látva azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa a sikerüknek.

Az egyre embertelenebb és technológiával átszőtt világban még inkább szükség és igény mutatkozik a szeretetre. Látni, érezni, hogy Éva valóban szereti a közönségét, a rajongóit. Végtelen alázattal készült fel életműkoncertjére, és mindannyiszor ugyanilyen alázattal van követői felé is.

Ebben a dalban különösen érezhető ez az egymásra hangolódás – foglalta össze véleményét DJ Dominique.

Egy különleges koncertelem tetézte a hangulatot. A Neoton-fellépéseken már megszokott dobszólóját Heatlie Dávid, a kiváló dobos még magasabb szintre emelte. Egy komplett performansz alakult ki, amiben a közönség tökéletesen együtt élt a zenésszel és hangszerével, a ritmusokkal, a hangokkal.

Csepregi Éváék az európai piacon – Spanyolország, Portugália, Nagy-Britannia – is szép sikereket könyvelhettek el, de Ázsiában is favoritnak számítottak, köszönhetően a Yamaha Fesztiválon elért sikereiknek. Ezt az időszakot elevenítette fel egy koreai népdal, és egy, az akkor még itthon szinte ismeretlen szerző, Leslie Mandoki alkotása, ami el is hangzott a szöuli olimpián. Ebben a blokkban Éva egy számára nagyon fontos oldalát is megmutatta: a Magyar Speciális Olimpia résztvevőinek megírt „himnusza” teljes hangszerelésben itt, ezen az estén volt először hallható a világon. Egyébként a lelátón helyet foglaltak a Speciális Olimpia vezetői és sportolói is egyaránt.

Óriási tömeg ünnepelt Csepregi Éva életműkoncertjén. Fotó: Rosta Márk

Ezt követően a Szeret, vagy nem szeret? fergeteges tánc-show-val megfűszerezve pörgette fel a közönséget, akik végig énekeltek. Körülbelül a koncert feléhez érkezve következett egy különleges Medley, amely a Szép nyári nap című musical néhány dalából állt. Ezeket az énekesnő Náray Erikával és Szulák Andreával közösen adta elő, szintén hatalmas sikerrel.

Az ABBA-blokkból ezúttal a Dancing Queen hangzott el magyarul, majd döbbenetes néhány perc következett a show helyszínén, a Papp László Sportarénában. A mesterséges intelligencia és a legmodernebb technika felhasználásával megidézték Jakab Györgyöt.

A kiváló billentyűst, dalszerzőt és énekest, akit mindenki Jakab Gyuriként ismert és nagyon szeretett. Így valósulhatott meg, hogy Évával együtt énekelték el a Búcsú című duettet. A zenekar tagjai és a közönség is megkönnyezte ezt az előadást, igazán megérintő pillanatok voltak. A produkció jól időzítve váltott, mert ismét egy Bob Heatlie-szerzemény következett, a Párizsi lány, mellyel egy csapásra visszavarázsolták a mosolygást és a jókedvet.

A Neoton tagjai mind megjelentek a színpadon. Andi és Dávid már az elejétől kezdve jelen voltak, most Öcsivel, Lacival és Ádámmal is kiegészült a klasszikus Neoton-felállás. Deseő Balázs helyét a billentyűk mögött Andi foglalta el.

Itt a közönség nagy része már nem bírta ülve, olyan fergeteges hangulat kerekedett. A csapat egészen a koncert végéig fent maradt a színpadon és sorban követték egymást a legnagyobb Neoton-slágerek: az I Love You, Nyár van, a Santa Maria és a 220 felett. Majd legvégül, stílszerűen a Dizőz búcsúja című dallal zárult az este.

Ahogy Éva teljes életművében, úgy itt, a koncerten is a gyönyörű dallamok, a dögös dobok, a gyönyörűen meghangszerelt vonósok és a komoly rockzene váltogatta egymást. A Neoton és az ő életművében is benne van az egész élet

– mondta a DJ, aki azt is hozzátette, hogy fantasztikus élménnyel gazdagodhattak, akik ellátogattak az Arénába. – Nemcsak egy hagyományos előadás volt, hanem egy igazán profi, számtalan, ízlésesen felhasznált show-elemmel kiegészített szuperprodukció. Egy nagyon szórakoztató és a lelkekbe hatoló két és fél órában volt részük azoknak, akik együtt ünnepeltek ezen az estén az énekesnővel. Éva a produkciót követően, mint mindig most is odament a közönséghez, a rajongókhoz, akik több százan gyűltek a színpad mellé, ami a mai világban már (sajnos) teljesen szokatlan – tudtuk meg Várkonyi Attilától.

A művésznő tökéletesen hozta profizmusát, amit megtapasztalhattunk tőle mindegyik korábbi kisebb és nagyobb koncertjén is, gyönyörű dallamokban, ritmusokban és érzelmekben gazdag élményt nyújtva. S talán, ami a legjobb volt benne: újra megerősítést nyert, hogy az embereknek szükségük van érzelmekre és egymásra.

Borítókép: Csepregi Éva nagy sikerrel koncertezett (Fotó: Rosta Márk)