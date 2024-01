Dupla bemutató a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban

Hosszú ideje készül a Gianni Schicchi opera bemutatására a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, így igazi álom vált valóra péntek este, amikor végre felcsendültek a nagyszínpadon a Giacomo Puccini Triptichonjának harmadik darabjából ismert varázslatos áriák, amelyek már az 1918-as bemutatón, New Yorkban is nagy sikert arattak – a három egyfelvonásos közül kiváltképp a Gianni Schicchi.

A Gianni Schicchi opera a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új darabja (Fotó: Benkő Emese)

A rendezés ezúttal Cseke Péter igazgató munkáját dicséri, a játékmester Szegvári Júlia.

A főbb szerepekben Kristóf István, Bognár Szabolcs, Németh-Nagy Johanna, Haraszti Elvira, Károly Kati, Schupp Gabriella, Laczák Boglárka, Tötös Roland, Serbán Attila, Cselóczki Tamás, Sirkó László és Altorjay Tamás, valamint a teátrum énekkari művészei láthatók.

A mi Gianni Schicchink egy üdítő feldolgozás fantasztikus karakterekkel és gyönyörű zenével. Én úgy gondolom, ha a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház játszik operát, akkor arra el kell jönni! És ami nagyon fontos: az opera után még maradni kell a balettre is, hiszen a színház olyan tánctagozattal büszkélkedhet, akik számtalanszor bizonyították már, milyen magas színvonalon dolgoznak

– üzente a leendő közönségnek Serbán Attila, aki Tötös Rolanddal váltott szereposztásban alakítja Rinuccio szerepét.

A színház balett-tagozata ezúttal a Carmina Buranát adja elő.

Barta Dóra rendező-koreográfus olyan előadást keresett az idei repertoárra, amely méltán képviselheti a jubileumát ünneplő tízéves Kecskemét City Balettet. Mint elmondta: alkotóként egyértelműen behódolt a zenének, ami nagyon meghatározó, struktúráját és hatásait tekintve is elem, mégis meghúztak egy vékony narratív szálat az egész történet mögött, amelynek kulcspontjai a szerencse forgandósága, az élet változékonysága, az egyszer fent, egyszer lent valószínűtlensége és váratlansága, illetve drámaisága. Egy nagyon különleges szivacsréteget használnak az előadásban, ami befogadja a táncművészek szokásosnál is magasabbról való érkezését, így ez önmagában is rendkívül hatásos elem a szokatlansága miatt.

A Gianni Schicchi című opera együtt látható a Carmina Burana című balett-előadással (1. felvonás: Gianni Schicchi, 2. felvonás: Carmina Burana), a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház nagyszínpadán.

Borítókép: A Carmina Burana ezúttal balettként elevenedik meg (fotó: Benkő Emese)