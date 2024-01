Könyvek az udvarban

A tizennégy esztendeje működő Retro könyvvásár minden évben tavasztól őszig látogatható, hiszen a kötetek jobbára szabad téren – igaz, tető alatt – böngészgethetők. Tavaly március 14-én nyitott a bolt, de nem zárt be ősszel. A Baranya vármegyei hírportál arról számolt be, hogy hivatalosan október 28-án zárta tizennegyedik évadját a könyvvásár, de sokak legnagyobb örömére a zárást követően pár nappal már újra kinyitott a Retrovárium. Aztán jött az adventi Retro könyvvásár, amely azt jelentette, hogy a karácsonyi készülődés időszakában szombaton is kinyitotta a vásár, hogy lehetőséget kínáljon azoknak, akik könyvet ajándékoznak az ünnepre.

Laptársunk az antikvárium vezetőjét is megszólaltatja. Márkus István, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa elmondja, hogy a

Retro könyvvásár alapelve az, hogy befogadnak könyveket, amiket szakembereik átnéznek. Szükség esetén a fiókkönyvtárakba vagy valamelyik, a vármegyében lévő könyvtárba juttatják el azokat, amikre pedig nincs igény, az a vásárba kerül. De ha a Retrováriumban vásárolják meg az olvasók a könyveket, akkor azzal is a könyvtárakat támogatják, hiszen a befolyt összegen új köteteket vásárol az intézmény.

A cikkből az is kiderül, hogy a bolt fesztiválokra is kitelepül, ha lehet. Így 2023-ban a Retro könyvvásár – azonkívül, hogy szombatonként rendre kinyitott a Király utcában – részt vett a Lokart fesztiválon, a pécsi Fényfesztiválon, az Ördögkatlan fesztiválon, a Pécsi Tanuló Város fesztiválon, a helyi Nemzetiségi hagyományőrző fesztiválon és a Gesztenyeliget fesztiválon.

Ha arra járnak, mindenképpen nézzenek be a 2024-ben tizenötödik esztendejét kezdő Ratrováriumba! Jó könyveket szedegethetnek majd össze!

Borítókép: Márkus István, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa, a Retrovárium koordinátora (Fotó: Czeczon Emese)