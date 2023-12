Rendhagyó tárlatbejárás a megújult Petőfi Sándor-emlékházban

A Bács-Kiskun Vármegyei Hírportálon írják, hogy az ünnepi esemény délelőtt fél tízkor koszorúzással kezdődik az emlékház előtt. A vendégeket Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója köszönti, majd rendhagyó tárlatjárást tart a Petőfi Félegyházája – Félegyháza Petőfije című új állandó kiállításon, a Petőfi Sándor-emlékházban. Ezt követően lehetőség lesz beszélgetni Juhász István tanárral, Kiskunfélegyháza díszpolgárával, természetesen Petőfiről. A megemlékezésen zenés, verses előadással közreműködik Nagy Tünde és F. Juhász Zoltán.

Emléktábla a Petőfi Sándor-emlékház falán. Forrás: Facebook/Hetény Róbert Márton

A Petőfi Sándor-emlékház

Kiskunfélegyházán a Petőfi Sándor utca 7. szám alatti ház homlokzatán emléktábla hirdeti, „Itt töltötte gyermekéveit Petőfi Sándor”. E ház helyén állt az a nádtetős épület, amelyben a Petrovics család élt, amikor az édesapa mészárszéki árendás volt a Kiskunság székhelyén.

Jelenleg három tárlat várja az emlékház látogatóit: az 1993-ban nyílt Petőfi-emlékek Kiskunfélegyházán című állandó kiállítás, a 2008-ban átadott Dulity Tibor festőművész alkotásai és emléktárgyai, valamint a most nyílt Petőfi nyomában jártak – A félegyházi Petőfi-kutatók című kiállítás.

Az új tárlat, amelyet az azonos című kiadvány alapján állítottak össze, emléket állít a lokálpatrióta kutatóknak. A kiskunfélegyházi Petőfi-kutatók életpályája mellett a hozzájuk kötődő relikviákat, kutatásaikat, következtetéseiket, eredményeiknek dokumentumait mutatja be, tovább ösztönözve a helyi értékek felkutatását, megismerését, megértését és megőrzését.

A kiállítótérben látható Fekete János helytörténész dolgozószobája is, valamint a Petőfi költészetét ismerőknek, kedvelőknek a Versek terme és a Poéta-zug kínál lehetőséget az olvasásra. A kiállításhoz kapcsolódik Tarjányi József képeslapgyűjteményének válogatása is, amely a Petőfi életéhez, költészetéhez és kultuszához kapcsolódó levelezőlapokat mutatja be.

Borítókép: A Petőfi Sándor-emlékház (Forrás: Facebook/Hetény Róbert Márton)