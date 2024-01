Misztikus hangulat az „ördögszántotta” hegy lábánál

Maga a helyszín – amely a Duna-Dráva Nemzeti Park tulajdonában van – egy elhagyatott villányi kőbányára épült, 1968-ban. Létrejöttét néhány fiatal magyar képzőművész kezdeményezte.



Eleinte csak hazai alkotók, majd külföldről érkező művészek is megtöltötték a parkot (Fotó: Laufer László)

Az alapítólevélben foglaltak szerint minden művész köteles volt átadni egyet az alkotótelepen készült műveiből a szimpozion közgyűjteményének. Ez jelentette a mai szabadtéri szoborpark alapját. Maga az alkotóház hivatalosan 1984-ben alakult meg. Kezdetben hazai pályakezdő művészeket hívtak maguk közé, majd 1991-ben az akkori Janus Pannonius Egyetemmel, a mai Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve művészeti mesterképzés indult itt. Ez megmozgatta a nemzetközi képzőművészeti életet is, aminek köszönhetően szép lassan megtelt a szoborpark. Norvégiától Olaszországig, az Amerikai Egyesült Államoktól Japánig híre ment a parknak, ahová szép számmal érkeztek az alkotómunkába bekapcsolódó külföldi művészek.

Az alkotói műhely kitűnő helyszínné vált a képzőművészek számára a kapcsolatépítésre, tudásuk fejlesztésére.

Azonban ez a terület nem csupán a művészek számára volt kiemelkedő jelentőségű, hanem a helyi lakosság számára is, mivel számos rendezvényt tartottak itt. Az 1980-as években például vasárnaponként a Pécsi Balett társulata érkezett ide, hogy látványos műsorával szórakoztassa a közönséget. Az emberek lenyűgözve figyelték ezt a különleges parkot. Voltak, akik meg is pihentek a szobrok között, sőt, néhányan akár napozni is lefeküdtek valamelyik nem túl kényelmes alkotásra.



Az eredeti, galériával kiegészített cikk a Bama.hu-n olvasható.

További forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park honlapja

Borítókép: Misztikus hangulatot áraszt a baranyai szoborpark (Fotó: Laufer László)