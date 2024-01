Stresszoldó múzeum

A Bécsi Egyetem pszichológusaiból álló kutatócsoportja arra kérte a Wiener Secession látogatóit, hogy nézegessék Klimt Beethovenfríz című alkotását, miközben Beethoven 9. szimfóniáját hallgatják, amely a műalkotást ihlette. Egy másik csoport zenehallgatás nélkül csodálhatta Klimt képét. A kísérlet során kiderült, hogy azok a látogatók, akik zenét is hallgattak a festmények szemlélése közben, jobban élvezték a művészetet, és jelentősen csökkent a stresszszintjük.

Az angyalok kara Klimt festményén (Forrás:Wikipédia)



Laptársunk, a Vas Vármegyei Hírportál a Wiener Secessionra hivatkozva arról számol be, hogy Helmut Leder, a kutatás vezetője megállapította:

Ha egyszerre két érzékszervünkön keresztül érkezik a stimuláció – méghozzá esztétikus, művészi formában –, akkor az jelentősen felerősíti az esztétikai élményt. Ezáltal csökken a félelem és a szorongás.

A kutatás azt is kiderítette, hogy már 14,3 percnyi idő a múzeumban – zenével vagy anélkül – csökkentette a látogatók stresszszintjét, félelmeit, és jobb kedvre derítette őket. Viszont nem mindegy, hogy valódi művészetről vagy giccsről van szó. Az élmény csak akkor stresszoldó, ha valódi művészettel találkozunk.

A VAOL hozzá teszi: aki akarja, Bécsben most maga is kipróbálhatja a hatást: Klimt Beethovenfríz című alkotásáa mellett fülhallgatókat bocsátanak a látogatók rendelkezésére, amelyekben Beethoven 9. szimfóniája szól.

