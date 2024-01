Képregényreneszánszról beszél a művésztanár

Miután a franciáknál elterjedtek a torz rajzok, a németek is átvették a stílust; Wilhelm Busch kezdett el hasonló grafikai elemeket készíteni, hogy finanszírozni tudja a tanulmányait. Az ő alkotásai Magyarországon is népszerűek lettek, Jókai Mór figyelt fel hazánkban először a rajzaira, s fantáziát látott bennük, így ő is belefogott a képregénykészítésbe. Később Jankó János segítségével Az üstökös című élclapjában jelentek meg képes történetei