Bánffy Miklós és Kós Károly világát mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban

Mint a szervezők szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott, az Erdélyben először Sepsiszentgyörgyön bemutatkozó vándorkiállítás apropóját az adja, hogy tavaly volt Bánffy Miklós születésének 150. és Kós Károly születésének 140. évfordulója. – Ők fegyvertársak voltak, nagyon komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy a Trianon miatt szétesett országrészt, Erdélyt megmentsék, és az emberek előtt reményt csillantsanak fel – mondta Vargha Mihály múzeumigazgató. Hozzátette, mellettük még báró Kemény János járult hozzá ahhoz, hogy az erdélyi magyarság ne lépjen az elvándorlás útjára.



Szebeni Zsuzsa a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. Forrás: Facebook/Szebeni Zsuzsa

Szebeni Zsuzsa intézetvezető kiemelte: a tárlat anyagához a múzeum és Makkai András üvegművész is hozzájárult a Csaba királyfit ábrázoló vitráliummal, mely Bánffy Miklós rajza alapján készült. Hangsúlyozta: a múzeum érdeme is, hogy a tárlat ne részinformációkat, hanem teljes képet adjon. Elmondta, hogy a kiállítás komoly forrásfeltárásokkal is járt, ami Bánffy és Kós barátságára is rávilágított, de új információk, tárgyak is előkerültek.

A sepsiszentgyörgyi tárlaton a Kós Károly által faragott sakkfigurák és a Könyv a lovakrul című kiadványának eredeti példánya is megtekinthető lesz. Ezeket a tárlat társkurátora, Kós Károly unokája, Kós Katalin viszi el Kolozsvárról a székelyföldi városba.

A tárlat végső állomása a marosvécsi Kemény-kastély lesz, így a triász harmadik tagjához, Kemény Jánoshoz is kapcsolódik.

Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója közölte: a január 22-i ünnepségen adják át a Háromszék kultúrájáért díjat is. Az életműdíjat tizenötödik alkalommal nyújtják át olyan személyiségnek, aki több évtizeden át meghatározta a térség kulturális életét.