Több ezer éves sírok titkai tárultak fel

A helyszínt kutató a tudósok nemcsak jelentős mennyiségű, de különös fontosságú leletegyüttesre bukkantak – tájékoztat a kultúra.hu cikke, amely a National Geographicot idézve arra is rávilágít, hogy az előkerült színes múmiamaszkok feltehetően a római korból, a Kr. e. 29 és Kr. u. 641 közötti periódusból származnak.

Részlet a Harpokratész, ezüst szoborról, Ptolemaiosz-dinasztia (Forrás: Wikipedia)

A megjelent írásból arra is fény derül, hogy a kutatók találtak egy Harpokratészt ábrázoló szobrot. A műalkotáson a gyermekszerű, csendhez kötődő istenség egy gonosz szellemet jelképező libán lovagol, ami Harpokratész győzelmét jelképezi. A csapat emellett egy sztélét, azaz faragott kőlapot is felfedezett, amely felirata alapján egy Heroidész nevű férfihez tartozott.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy az ásatás vezetője szerint a legkorábbi sírok a 2. dinasztia idejéből maradtak fenn, vagyis körülbelül 4800 évesek, de találtak nyughelyeket és leleteket a Ptolemaidák és a Római Birodalom korából is.

A lelőhely egyik legrégebbi sírjában a régészek egy alabástromtáblát fedeztek fel, amely egy zsugorított testhelyzetben eltemetett elhunyt mellett volt, de egy valamivel későbbi, körülbelül 3300–3500 éves múmia is előkerült. Szakkarában hatalmas nekropoliszok fekszenek a föld alatt, ezért bár évtizedek óta tartanak ásatások a térségben, a kutatók úgy vélik, a környéken még mindig bőven akad feltárni való – tájékoztat a kultura.hu.

Borítókép: (Fotó: Egyiptom Turisztikai és Régiségügyi Minisztériuma)