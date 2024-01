A kilenc legkülönlegesebb múzeum Magyarországon

1. Zsámbék: Lámpamúzeum

A Zsámbéki Lámpamúzeumot Borus Ferenc hozta létre az 1960-as években. A szebbnél szebb, különlegesnél különlegesebb világítástechnikai alkotások beszerzésének kezdeti célja saját „bormúzeuma” világításának gyarapítása volt. A nagy érdeklődésnek köszönhetően azonban az egyre bővülő gyűjteményének új otthonra lett szüksége. 1970-ben ezért a lámpakiállítás átköltözött a művelődési házba, ahol immár 250 kivételes darabot csodálhattak meg a látogatók. A gyűjtemény híre világszerte elterjedt, és 1979-ben egy zsámbéki parasztházba költözött. Jelenleg a múzeum lenyűgöző mennyiségű, 1000-1100 különleges lámpát kínál, varázslatos élménnyel várva az érdeklődőket, megmutatva, hogyan lehet a világítás egyben művészet.



2. Pécs: Zsolnay Múzeum

A pécsi Zsolnay Múzeum a város legrégebbi, 1324-ben már álló épületében található, 1928-ban alapították, Zsolnay Miklós születésének 100. évfordulóján. Hat helyiségben mutatják be a Zsolnay család alkotásait, kronológiai sorrendben. A kiállításon megcsodálhatjuk Zsolnay Vilmos legjelentősebb találmányait, köztük a porcelánfajansz és az eozin technikákat. A múzeum különlegességként bemutatja a Zsolnay Vilmos által Perzsiából és Egyiptomból hozott kerámiákat is. A gyűjtemény részletesen rekonstruálja a család kreatív fejlődését és az egyes alkotások változásait az időben. Az emeleten lenyűgöző díszkerámia-gyűjtemény várja a látogatókat, a mellette kialakított emlékszobában pedig betekintést nyerhetünk a család életébe. A berendezési és dísztárgyak közt sétálva megelevenedik előttünk az alkotók mindennapjainak világa. A múzeum így nem csupán egy porcelángyűjtemény, egyben időutazás is a Zsolnay család különleges és gazdag történelmi múltjába.

Mindenkit lenyűgöznek a világszerte népszerű Zsolnay-kerámiák. Fotó: Balogh Zoltán

3. Gyöngyös: Mátra Múzeum

A gazdag gyűjteményt bemutató, 1927-ben megnyílt múzeum a város szívében áll, és az évek során több épületbővítésen esett át. A kiállítások középpontjában a Mátra térség gazdag néprajzi és ipartörténeti hagyományai állnak. Két emeleten számos érdekesség tárul elénk, beleértve a helyi népviseletet, az iparfejlődés emlékeit és a régi életformákat bemutató kiállításokat. Az egyik emeleten a hegyvidék élővilágát és geológiai sajátosságait tekinthetjük meg.

A tárlatnak 1957 óta otthont adó Orczy-kastély kertjében egy pavilonban természetrajzi kiállítás látható, az emeleteket végigjárva pedig a gyökér-, cserje- és lombkoronaszint állat- és növényvilágát ismerhetjük meg.

Ezenkívül a közel háromszáz négyzetméteres pálmaházban trópusi és szubtrópusi növények, az akváriumokban és a terráriumokban pedig különleges állatok is megcsodálhatók. Az intézmény fontos szerepet tölt be a helyi oktatásban és kulturális életben, különböző programokkal közelebb hozva a természetet, valamint a térség történetét és identitását a látogatókhoz.



4. Debrecen: Modern Kortárs és Művészeti Központ

A Modemként is emlegetett központ nemcsak a kortárs művészet élményét hozza el a látogatóknak, de a város kulturális sokszínűségére is reflektáló, különleges helyszín. A galéria a XX. század legjelentősebb hazai és nemzetközi alkotásait tárja a közönség elé, emellett a kortárs képzőművészet itthoni és külföldi képviselőinek kiemelkedő műveit is bemutatja. Jelenlegi kiállításai február 11-ig látogathatók. Az aktuális tárlatok között kiemelkedik Fátyol Zoltán és Tamus István Határkor című kiállítása, amely a két alkotó művészetét rendszerezi. De kihagyhatatlan élményt nyújt a Feltűnő tárgyak című kiállítás is, amely a Modem és a Ferenczy Múzeumi Centrum együttműködéséből született. Témáit a debreceniség kulturális és személyes mintázatai köré szervezi.



5. Etyek: Korda Filmpark

Ki ne vágyna bepillantani a mozivásznon megjelenő filmek izgalmas, rejtélyekkel és titkokkal teli kulisszái mögé? A Korda Filmpark Etyeken, a filmipar kiemelkedő helyszínén életnagyságú díszletvárosokba kínál vezetett túrákat, melyeknek résztvevői betekintést nyerhetnek a filmkészítés folyamatába. Az interaktív élménytúra során közelről megismerhetjük, hogyan működik együtt akár 15 ezer stábtag a nemzetközi és magyar filmprodukciók során. Az iskolai csoportoknak lehetőségük van részt venni filmek által inspirált játékokon, míg családok és baráti társaságok egyenesen kipróbálhatják magukat egy valódi filmforgatáson. A céges csapatépítőket is változatos programok várják a parkban. Minden tevékenységhez előzetes időpontfoglalás szükséges.



6. Orfű: Malommúzeum

Az Orfűi Malommúzeum idegenvezetői eredeti és korhűen felépített malmok között kalauzolják végig a látogatókat. A malmok nemcsak a múltat idézik, hanem ma is működnek. Az idegenvezetők segítségével megismerhetjük ezek működését és történetüket.

A száraz-, papír- és vízimalom közül az utóbbi kettő nem csupán kiállítótér, hanem aktív grafikai és cukrászműhelyként is szolgál. A látogatók a különböző foglalkozásokon megismerkedhetnek a malmok mindennapi életével.

A Malom Pincében és a Pajtapékségben pedig különféle finomságok várják a látogatókat, így az élmény gasztronómiai értelemben is megélhetővé válik. A Malommúzeum egyedi és interaktív tapasztalatokat, kulturális és gasztronómiai kalandokat kínál.



7. Budapest: Unicum Ház

Az Unicum Házban nemcsak a híres Zwack család története elevenedik meg, de a 230 éves, titkos receptúra titkainak egy részét is felfedezhetjük. Bepillanthatunk az Unicum Szíve néven ismert régi lepárlóba, ahol a legendás ital készül, de több évszázad különleges palackjait, gépeit is megcsodálhatjuk, sőt a fűszerek világából is kapunk egy kis ízelítőt. A múzeum emellett modern, digitális élményekkel is szolgál, a korhűen helyreállított lepárló épülete pedig már önmagában is lenyűgöző. Az Unicum Ház egyedülálló lehetőséget kínál a magyar keserűhöz kapcsolódó Zwack család történetének és a legendás ital készítésének megismerésére, páratlan történeteket mesélve a látogatóknak.



8. Szentendre: Szamos Marcipán Múzeum

A Szamos Marcipán Múzeum Szamos Mátyás és Szabó Károly, a magyar édességipar két ikonjának tiszteletére szentelt hely Szentendrén. Az egykori cukrásztanonc, Szamos Mátyás, aki a marcipán mestere lett, létrehozta a Szamos marcipán manufaktúrát. A látványos kiállítás híres személyiségeket, mesefigurákat és precízen kidolgozott képeket vonultat fel.

A múzeum a családoknak is ideális program, amelyet átélve nemcsak a marcipán készítésének titkaiba nyerhetünk betekintést, hanem a látogatást követően a cukrászdában ízletes süteményeket is kóstolhatunk.

A Szamos marcipán édességei Szamos Mátyás eredeti receptjei alapján készülnek, különböző formákban és színekben, hogy örömet szerezzenek a marcipánrajongóknak. A múzeum egyedi atmoszférájával és a család történetét bemutatva gazdagítja a látogatói élményt.



9. Budapest: Láthatatlan Kiállítás

A Láthatatlan Kiállítás különleges interaktív utazást kínál egy láthatatlan világba, ahol a teljes sötétségben a tapintás, a hangok és az illatok vezetnek. Ebben az új helyzetben a látáshiányból fakadó kihívásokat átélve megtapasztalhatják, hogyan lehet teljes az élet az egyik legfontosabb érzékszervünk nélkül.

Az interaktív programokat kínáló tárlat pozitív élményekkel tanít meg látókat és nem látókat a kölcsönös megértésre. A vakvezető segítségével a láthatatlan utazás egyedi hangokkal és személyre szabott illatokkal teszi életszerűvé az élményt.

Különböző élethelyzetekben ismerhetjük meg, hogyan lehet közlekedni a városi forgatagban, fizetni egy kávéért a bárban vagy felismerni, melyik fűszerre van szükségünk az ételünk elkészítéséhez. A kiállítás segít megértetni, hogyan segíthetünk, és jobban megismerhetjük a látássérült emberek mindennapi kihívásait.

Borítókép: A múzeumok gyakran életre szóló élményekkel gazdagítanak (Fotó: Havran Zoltán)