Az Oscar-barométer is az Oppenheimer felé mutat

A több mint nyolcezer producert tömörítő céh a 35. alkalommal adta át díjait, amelyeket az ágazat szakértői az Oscar-díj barométerének is tekintenek. Az elmúlt 15 évben 12 díjazott a legjobb filmért járó Oscar-díjat is elnyerte, legutóbb tavaly a Minden, mindenhol, mindenkor című sci-fi komédia. A J. Robert Oppenheimer életéről forgatott filmdráma a producercéh fődíjáért ugyanazzal a mezőnnyel versenyzett, amelyből a március 10-i Oscar-gála győztese is kikerül. Az atombomba atyjáról szóló film mellett a Barbie, a Szegény párák és a Megfojtott virágok is a díjesélyesek között volt. Utóbbi rendezője, Martin Scorsese produceri pályafutásáért kapott David O. Selznick-díjat a vasárnapi ceremónián, amelyet a Los Angeles-i Ray Dolby Ballroomban rendeztek meg.

Cillian Murphy és Robert Downey Jr. alakítását is díjazták. Fotó: AFP/Robyn Beck

Christopher Nolan a legjobb filmes producernek odaítélt díjat mások mellett a producertársának, Charles Royennek is megköszönte, aki az Oppenheimer alapjául szolgáló American Prometheus című könyvre felhívta a figyelmét.

Robert Downey Jr., a film mellékszereplője az Oppenheimert a valaha elméleti fizikáról készített legnagyobb költségvetésű produkcióként méltatta. A filmsztár szombaton este kapta meg a legjobb mellékszereplő díját a hollywoodi színészcéh díjátadó gáláján, ahol az Oppenheimer ugyancsak tarolt: megszerezte a legjobb színészgárda trófeáját, a címszerepet alakító Cillian Murphy pedig a legjobb színész díját vehette át.

A vasárnapi díjátadón az Utódlás és A mackó osztozott a televíziós fődíjakon. Az animációs kategória díját pedig a Pókember: A Pókverzumon át című produkció nyerte el.

Scorsese mellett kiemelkedő produceri pályafutásáért Charles D. King és Gail Berman is díjat kapott a szakmától az estén. King lett az első fekete producer, akit Milestone-díjjal jutalmaztak. Ezt az elismerést korábban Walt Disney, Clint Eastwood és George Lucas kapta meg a filmművészethez való hozzájárulásáért.

King 2015-ban alapította meg a Macro médiavállalatot, hogy hangot adjon a fekete és más kisebbségi etnikumból származó művészeknek. A cég volt a producere a Denzel Washington és Viola Davis főszereplésével forgatott, Kerítések című filmnek is.

Berman, az egyetlen nő, aki egy nagy filmvállalat és egy televíziós csatorna vezetői posztját is betöltötte, a Norman Lear televíziós díjat vehette át Sarah Michelle Gellartól, a Buffy, a vámpírvadász sztárjától. A producer felidézte: annak idején senki sem gondolta, hogy ez a sorozat életképes lehet, de ő mégis látott benne valamit. A széria végül sikert aratott, és hét évadot élt meg.

Borítókép: Oppenheimer szerepében Cillian Murphy (Fotó: AFP/Universal Pictures)