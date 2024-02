Édes Anna a közönség közreműködésével Salgótarjánban

A Nógrád vármegyei hírportál részletesen beszámol Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéről és a mű fogadtatásáról is Kosztolányi idejében. Mint írják, a darab az elmúlt évtizedekben is rendre feltűnt egy-egy teátrum repertoárjában, sőt két alkalommal filmet is készítettek belőle.

Az Édes Anna tantermi előadáson. Forrás: Facebook

Az Édes Anna sok vitára adott okot a maga korában is. Ugyanis a konfliktus a merőben eltérő emberi viszonylatokra, a különböző társadalmi csoportok egymásnak feszülésére épül, s olyannyira kiéleződik, hogy az előkelő családnál szolgáló Anna nem lát más lehetőségét szabadulására, mint lélektelen gazdáinak fizikai megsemmisítését.

Bűnös-e és mennyiben a szabadságában, érzelmeiben, testi mivoltában a végletekig megzsarolt lány? Ez a fő kérdés, amelyet a mai napig lehet vitatni.

A Salgótarjánban bemutatott változat végén a stáb tagjai írásban három kérdést tettek fel a távozó nézőknek. Arra szerettek volna választ kapni, hogy az összes körülményt figyelembe véve mit érdemel a bűnös. Valójában gyilkos-e Anna, életfogytiglani börtönt, fegyházat vagy mentális kivizsgálással összekötött felmentést ítélnének neki. Mint írják, a döntő többség az utóbbi lehetőségre szavazott.

Susán Ferenc, a színház megbízott igazgatója Sikó Koppány színművészt kérte fel a forgatókönyv megírására és a rendezésre. Sikó Koppány két éve tagja a Zenthe Ferenc Színháznak.

A Kaposvárott diplomázott színművész a szereplőket, Csabai Csongort, Kövesi Csengét, Madácsi Istvánt, Urbán-Szabó Fannit egykori kaposvári pályatársai közül választotta ki maga mellé.

