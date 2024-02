Emilia Clarke hálás a Trónok harca ágyjelenetéért

A Jason Momoával való szexjelenetek után a feministák szörnyű haragja zúdult Emilia Clarke-ra, a rendező ugyanis nem bízott túl sokat a véletlenre. A Trónok harca sorozatban még egy erőszakot is végignézhetnek a színésznővel a nézők, ami miatt aztán végképp támadták Clarke-ot. Bár a színésznő elmondása szerint a legnagyobb probléma nem is a meztelenséggel van, hanem a nők egymás iránti gyűlöletével. Mindez Jason Momoa népszerűségét tekintve nem is feltétlenül gyűlölet, inkább féltékenység lehet.

Emilia Clarke a Trónok harca című sorozatban. Forrás: YouTube/Képernyőfotó

Clarke még újnak számított a szakmában, szinte teljesen tapasztalatlanként került a kamerák elé.

Sosem voltam olyan forgatáson korábban, mint ez. Életemben összesen kétszer voltam filmben, erre ott voltam egy forgatáson teljesen meztelenül, körös-körül egy csomó ember, és nem tudtam, mit kéne csináljak, nem tudtam, mit várnak el tőlem, nem tudtam, mit akarnak, és hogy én mit akarok... Mindettől függetlenül az első évad alatt végig azzal küzdöttem, hogy nem érek annyit, hogy bármit is kérjek. Nem érek annyit, hogy szükségem legyen bármire is

– nyilatkozta a US Elle-nek, amit az Index szemlézett.

„Elvállaltam a munkát, elküldték a szkriptet, olvasom, és úgy voltam vele, hogy »szóval ez a trükk«. De frissen végeztem a színészképzésen, ezért munkaként fogtam fel: ha benne van a forgatókönyvben, akkor minden bizonnyal szükség van rá. Jöjjön, aminek jönnie kell, értelmet fogok találni benne, és megcsinálom úgy, hogy király legyen” – vallotta.

A színésznő szerint Jason Momoát még nála is jobban megviselte az erőszakos jelenet, hiába rendelkezett több tapasztalattal.

„Még nálam is többet sírt. Csak most jövök rá, milyen szerencsés voltam, mert a dolgok nagyon-nagyon másként is alakulhattak volna. Jasonnek volt tapasztalata – egy tapasztalt színész volt már akkor is, aki számos dolgot csinált már korábban –, és azt mondta, »Kedves, ezt így kell csinálni, így pedig nem szabad« […] mindig mondta, hogy »hozna már valaki neki egy kib…szott köntöst? Épp reszket” – mesélte, majd kiemelte, hogy a színész kedves és figyelmes volt, és emberként is törődött vele.

Nem sokkal később azonban fordult a kocka és a sorozatban Dariót alakító Michiel Huismannal volt közös ágyjelenet, ahol Clarke ezúttal a domináns szerepet töltötte be és arra kérte Dariót, hogy vetkőzzön le előtte. Ez volt az a jelenet, ahol a színésznő azt érezte, hogy mindeddig erre várt, hogy végre felszabadulhasson a sok feminista támadás alól.

Ez önmagában annyira antifeminista. A más nőket gyűlölő nők az igazi probléma. Bosszantó, épp ezért volt fantasztikus, hogy lett egy jelenetem, ami után végre azt mondhattam: »Tessék!«

– mondta.

Borítókép: Emilia Clarke (Forrás: Facebook/Emilia Clarke)