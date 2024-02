Haumann Máté: Nolan hagyta a kamerája előtt, hogy önmagam lehessek

A Szilárd Leót alakító színész elmesélte a közönségnek, hogy: – Hosszadalmas folyamat bekerülni egy ilyen szuperprodukcióba. A casting úgy zajlik, hogy kapsz egy jelenetet pároldalnyi szöveggel, amit esetenként nagyon rövid idő alatt kell megtanulnod. Miután megcsinálod, vársz. Sokat vársz. Én ezeket a szövegeket a felvétel után szeretem is széttépni, hogy megszabaduljak a súlyuktól, attól is, hogy gondoljak rájuk – el kell engedni – mondta Haumann Máté, aki megosztotta azt is, hogy hogyan értesült arról, hogy övé a szerep. – Az ügynököm hívott, kérdezte, ülök vagy állok. Mondom, itt vagyok a sötétben egy lépcsőfokon. Azt mondja, megvan az Oppenheimer. Mondom, hívj vissza, légy szíves, egy-két percen belül. Addig fölmentem, és Editnek, a feleségemnek kihangosítottam, hogy ő is hallja. »Most mondd el!« »Megvan az Oppenheimer.« Így történt.

A művész arra is kitért, milyen volt a főszereplővel a közös munka. – Edit hívta fel rá a figyelmem, hogy másfél évvel korábban, amikor együtt néztük a Birmingham bandáit, azt mondtam mellette a szófán, hogy de jó lenne egyszer Cillian Murphyvel játszani. A forgatáson ő is fölmért engem, nyilván nekem ez megtiszteltetés volt, szabad csatorna alakult ki köztünk, jól tudtunk egymással játszani.

A közös jelenetünk talán másfél perces, szépen megírt, jól láttató jelenet. Összességében négy órába telik ezt fölvenni.

És ha két óra után átáll a kamera rólam őrá, jelentkezhet bennem egy enyhe fáradtság, de nem lehet kevesebbet teljesíteni, mint amikor rajtam van a kamera.

Természetesen a rendező, Christopher Nolan is szóba került. – Neki olyan remek készsége van az instrukcióival elmozdítani karaktereket, embereket, hogy egy-két szó, és már tudod, miről beszél. Nagyon megtisztelő egy ilyen embertől, hogy a kamerája előtt hagyja, hogy önmagam lehessek, mert bízik bennem.

