Két magyar nyelvű színházi produkciót is jelöltek a legjobb előadásnak járó díjra Romániában

A szakmai szervezet szerdán tette közzé honlapján a jelöltlistát, amelyet a romániai színházakban tavaly játszott előadások közül választott ki a szakmai zsűri. A grémiumot Alina Epingeac, Cristina Rusiecki és Octavian Szalad színikritikusok alkotják. A legjobb előadásnak járó díjra a többi mellett a temesvári Csíky Gergely Állami Magyar Színház 1978 című előadását is jelölték. Simona Semenic szlovén drámaíró szövegeit a szintén szlovén Tomi Janezic rendező vitte színre. Az előadás a hetvenes évek kommunista Romániáját idézi. Az előadást a legjobb díszlet kategóriában is jelölték a szlovén Branko Hojnik díszlettervező munkája miatt.

Az Ifjú barbárok egyik jelenete a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásában (Fotó: Biró István/Kolozsvári Állami Magyar Színház)

A legjobb előadás kategóriában a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház is jelöltként szerepel a Bocsárdi László rendezte Iráni konferencia című előadással.

A legjobb rendezés kategóriában a Kolozsvári Állami Magyar Színház Elektra című előadását jelölték Nagy Botond rendezésében. A produkciót a legjobb fénytechnikáért járó díjra is jelölték. A debüt kategória jelöltjei között Ricz Ármin rendező is ott van, akire a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat A tavasz ébredése című előadásának színreviteléért figyelt fel a szakma.

A legjobb női főszereplőnek járó díjra B. Fülöp Erzsébet marosvásárhelyi színésznő is esélyes, akit a Tompa Miklós Társulat Az igazság gyertyái című előadásban nyújtott alakításáért, Kovács Márta szerepének megformálásáért jelöltek a díjra.

Székely Csaba drámaírónak az 1940-es években Bözödújfaluban játszódó történelmi drámáját Sebestyén Aba vitte színre. Az előadást Cári Tibor zeneszerző eredeti zenéje miatt a legjobb zene és hangdizájn kategóriában is jelölték. Székely Csaba drámaíró műve az először bemutatott legjobb szöveg kategóriában is jelölést kapott.

A legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjra Bács Miklós színművész is esélyes a Kolozsvári Állami Magyar Színház Rokonok című előadásában nyújtott alakításáért.

A Bocsárdi László rendezte előadásban az ismert színész a polgármester és a polgármester titkára szerepeket alakítja.

A legjobb rendezésért járó díj várományosai között két német nyelvű előadás is szerepel. Ezek egyike Horváth Hunor Woyzeck-rendezése a nagyszebeni Radu Stanca Színház német társulatának előadásában. Az előadást Michael Bischoff munkája miatt a legjobb fénytechnikáért járó díjra is jelölték. A legjobb rendezésért járó díjra Kovács Írisz rendező is esélyes, a Temesvári Állami Német Színház Tschick című előadásával jelölték.

A lerangosabb román színházi díjakat a május 27-én Bukarestben tartandó 32. UNITER-gálán adják át.

Borítókép: A fülemüle című darab a Kolozsvári Állami Magyar Színházban (forrás: Facebook/Kolozsvári Állami Magyar Színház)