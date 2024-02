Elindult a MOME Tiéd a holnap – a jövő kreatív tehetségeiért programja

A friss ösztöndíjasok a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a MOME campusán tartott nyitóeseményen kezdték meg kreatív készségfejlesztő képzési félévüket. Megismerkedhettek az animáció, a grafika, a formatervezés, valamint az építészet szakmai műhelyeivel, a MOME kollégiumával, találkozhattak a MOME hallgatóiból álló mentorcsapat tagjaival. A program szakmai részének lezárultával közösségi programokon oszthatták meg egymással személyes történeteiket, majd városnézésre indultak, hogy felfedezzék Budapestet.

A program nyitóeseményét a MOME Campuson tartották. Fotó: Sulyok László

Programunk kifejezetten a fővárostól távol élő, középiskolás korú, hátrányos helyzetű tehetségek felkarolásáról szól, módszeresen és hosszú távon gondolkodva. Nemcsak azt tekintjük sikernek, ha két év után egy-egy résztvevőnk eredményesen felvételizik a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, hanem azt is, ha más intézményben tanul tovább – ha perspektívaváltást érünk el az életében

– fogalmazott Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME alapítványi elnöke.

A 2023 nyarán hirdetett ösztöndíjprogramba közel százan jelentkeztek, az országjáró szakértői csapat Pécsett, Békéscsabán, Miskolcon és Debrecenben is találkozott a jelentkezőkkel, akik elmondták, milyen kihívásokkal küzdenek, mi érdekli őket, mi a legnagyobb álmuk, hogy hogyan képzelik el a továbbtanulást.

A kiválasztási folyamat végül Budapesten a MOME Campusán zárult, az ösztöndíjat nyert diákok negyede Szabolcsból érkezett, de sokan kerültek be Békésből, Borsodból és Baranyából is, többek között Alsózsolcáról, Ecsegfalváról, Hejőbábáról, Szerencsről és Tiszaszőlősről is.

A diákokat szakértői csapat választotta ki, melynek tagjai Gyarmathy Éva szakpszichológus, tehetséggondozással foglalkozó szakember, Koós Pál formatervező művész, a MOME jelenlegi általános rektorhelyettese, leendő rektora, Babarczy Eszter filozófus, szépíró, a MOME docense, a hallgatói mentorprogram vezetője, valamint Lóki Eszter pszichológus, Rontó Renáta doktorandusz, az MCC Roma Tehetségprogram korábbi ösztöndíjasa, Jákfalvi Anett, az Ökumenikus Segélyszervezet felzárkóztatásért felelős szakmai csoportvezetője és Sándor-Kovács Dóra, a program szakmai tanácsadója, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője.