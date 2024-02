Pápai Joci a belvárosban csap a húrok közé

Pápai Joci népszerűségét mutatja, hogy 2017-ben és 2019-ben is az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójának győzteseként képviselhette hazánkat a nemzetközi megmérettetésen.



Nagykoncerttel ünnepel Pápai Joci szólópályája 20. évfordulóját az Akvárium Klubban (Forrás: Pápa Joci hivatalos Facebook-oldala)

Kék rózsa a színpadon



Pápai Joci a jubileumi koncertjén látványos show-műsorral készül. A produkcióban fontos jelentést kap a kék rózsa is, amely az énekes életében meghatározó jelkép. A művész számára a kék rózsa a kitartás, a hit, a bizalom és a szenvedély üzenetét testesíti meg. Az énekes önazonosság-tudatát mutatja, hogy kék rózsát is tetovált a testére. A koncerten a régi, jól ismert slágerek mellett új dalok is felcsendülnek majd. Többek között a Kék rózsa című vadonatúj szerzemény is.

Pápai Joci a Megasztárban



Pápai Joci már négyévesen elkezdett megismerkedni a zene világával. Bátyja bátorítására pengette meg elsőnek a húrokat. Zenei szocializációja során a rock, a pop, soul és a R&B zenestílusai voltak rá hatására. 24 éves volt, amikor 2005-ben a TV2 Megasztár című műsorában feltűnt. A tehetségkutató műsorba noha nem léphetett a dobogó legfelső fokára, de hamar közkedveltté vált a fiatal énekes.



Origo

2005-ben jelent meg első stúdióalbuma Ne nézz így rám címmel, majd Majka és Tyson közreműködéssel készítette el Nélküled című számát. Pápa Joci későbbi zenei munkásságában is fontos szerepet kaptak a koprodukciók. Majkával, Cutrisszel, Caramallel és a Szabó Zével is készített közös nótákat.

Az igazi átütő sikert a 2016-ban megjelent Origo című dala hozta meg számára.

Ezzel a számmal sikerült elnyerni a 2017-es Euróvíziós Dalfesztiválon való indulás jogát. A Kijevben megrendezett Eurovíziós Dalfesztiválon Pápai Joci nyolcadik helyet ért el.

Egy évvel később ismét ő képviselte Magyarországot a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon.

A Tel-Avivban megrendezett zenei vetélkedőn bejutott a döntőbe Az én apám című dalával. 2022-ben Majkával közösen jelent meg dala Barokk címmel, amelyhez készült látványos videóklipjét közel kétmillióan nézték meg egy év alatt a legnépszerűbb videómegosztó portálon.

A napokban jelent meg a forró hangulatú új szerzemény, a Kék rózsa, amelynek a klipje szintén elérhető Pápai Joci hivatalos YouTube-csatornáján és egyben névadója is az Akvárium Klubban megrendezésre kerülő koncertnek.

Borítókép: Pápai Joci és együttese (Forrás: Pápai Joci hivatalos Facebook-oldala)