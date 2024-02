Sam Mendes a Beatles minden tagjáról forgat egy külön filmet

A négy filmet a Sony Pictures és Mendes Neal Street produkciós cége gyártja. A mozis bemutatókat 2027-re tervezik. Az egyelőre nem derült ki, hogy egyszerre vagy egymás után forgalmazzák-e a produkciókat. A Sony közlése szerint erről még idén tájékoztatják majd a közönséget.

Mendes filmes projektje lesz az első forgatókönyv alapján készülő produkció, amelyhez a Beatles és az Apple Corps biztosítja a teljes körű biográfiai és zenei szerzői jogokat.

Az 59 éves rendező korábbi filmjei között szerepel az Amerikai szépség, A fény birodalma, a Skyfall és a Spectre – A fantom visszatér is.

A Beatlest mindmáig a legnagyobb brit együtteseként emlegetik az olyan klasszikussá vált lemezeiknek köszönhetően, mint a Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band és az Abbey Road. Legnépszerűbb számaik között van a Yesterday, Hey Jude, A Hard Day’s Night, Eight Days A Week, Let It Be, Come Together, Here Comes The Sun, Twist and Shout, Love Me Do és a Help! Az együttes dalainak zömét Lennon és McCartney írta.

A BBC felidézte, hogy több mint ötven évvel a Beatles felbomlása után, tavaly novemberben jelent meg az együttes „utolsó dala”, amely azonnal a brit slágerlisták élére ugrott. A Now and Then című számot eredetileg John Lennon vette fel egy 1970-es évekbeli demóanyagra, az együttes két még életben lévő tagja, Paul McCartney és Ringo Starr pedig tavaly öntötték végső formájába.

Borítókép: A rendező négy filmet készít a tagokról (Forrás: Joblo.com)