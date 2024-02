Tina Turner először szimfonikusan Magyarországon

Különleges élményre invitál a Müpa február 17-én, ugyanis újabb világszínvonalú szimfonikus koncerttel várják az érdeklődőket a Pannon Filharmonikusok, akiket Illényi Péter vezényel az est folyamán.

Veres Mónika Nika és Magyar Bálint már javában készül a szimfonikus koncertre. Forrás: Facebook/ Veres Mónika Nika

A Müpa szerint pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket a Pannon Filharmonikusok 2023-as Sinatra-estjére is. A crossoverben is minőséget képviselő zenekar szimfonikus hangszerelése hatalmas és gazdag hangzást ad a jól ismert daloknak. A könnyűzenei stílusokban is jártas pécsi együttes 2024-ben, a Valentin-naphoz közel nem mindennapi válogatással érkezik a Müpába.

Ahogy Káel Csaba, a Müpa igazgatója korábban a Mandinernek elmondta, a művészeknek már fontos lett fellépni a Müpában.

2005-ben hat műfajjal kezdte a ház az üzemelést, ez mára tizenkettőre bővült. […] a Müpa léte helyzetbe tudta hozni az előadó-művészetet Magyarországon

– fejtette ki.

Így még nem hallotta Tina Turner legnagyobb slágereit!

Az est főszereplői a könnyűzene sztárjai az ABBA nagy slágerei lesznek, valamint felcsendülnek Tina Turner dalai is, amelyeket most a megszokott popzenei hangzásvilág helyett szimfonikus verzióban hallhatnak az érdeklődők. Vass András ABBA-nyitányát követően Veres Mónika Nika és Magyar Bálint Barbra Streisand dalait is énekelni fogják a szimfonikus koncerten.

Többek között ezek a világhírű ABBA-, Streisand- és Tina Turner-dalok csendülnek fel a szimfonikus koncert során:

Dancing Queen

Waterloo

Mamma Mia

The Winner Takes It All

Woman in Love

Proud Mary

GoldenEye

