A The Greatest Night in Pop a Netflixen

A filmben az összeállás történetét azok mesélik el, akik megvalósították, beleértve a forgatócsoportot, a hangmérnököket, az asszisztenseket és olyan zenészeket, mint maga Lionel Richie, aki a film ügyvezető producereként dolgozott. És annak ellenére, hogy a dalt rögvest kislemezre vették, rádiókban játszották, karaokebárokban éneklik, a film mégis tud számos olyan tényt elmesélni, amit kevesen tudhattak. Az ötlet első magvától a több mint negyven híresség egyetlen stúdióba zsúfolásáig tartó kreatív káoszig a The Greatest Night in Pop, Bao Nguyen rendező új dokumentumfilmje minden akadályt és minden kulisszák mögött megtörtént eseményt felvázol.

Lionel Richie és Michael Jackson a The Greatest Night in Pop című filmben. Forrás: Netflix

A cél az volt, hogy több tucat pop- és rockzenész jöjjön el egy soha nem látott éjszakai hangfelvételre, hogy a kezdeményezéssel több millió dollárt gyűjtsenek össze humanitárius segélyként az afrikai éhínség enyhítésére. A producer a legendás Quincy Jones volt, a dalt a népszerűsége csúcsán álló Lionel Richie és Michael Jackson írta közösen, a feléneklésben pedig olyan művészek vettek részt, mint Bob Dylan, Diana Ross, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Tina Turner, Kenny Rogers és más szupersztárok.

A filmből azonban kiderül, hogy logisztikailag a feladat lehetetlennek tűnt: összetrombitálni a világ 46 legmenőbb zenei sztárját egy Los Angeles-i stúdióba, és felvenni egy slágert egyetlen este alatt (mobiltelefon vagy e-mail nélkül). És persze az a legdöbbenetesebb, hogy egészen könnyen sikerült.

– Ez a történet Harry Belafonte felhívásával kezdődik – mondja Nguyen, utalva a néhai énekes és aktivista ötletére, hogy a kor legnagyobb sztárjaival tartsanak jótékonysági koncertet. És innen jutottunk el oda, hogy 1985. január 28-án pontosan az elképzelések szerint felvették a We Are the World című számot.

A soha nem látott felvételeket tartalmazó film bemutatja, hogyan írta Lionel Richie és Michael Jackson a mára ikonikussá vált dalt. Mindegyikük hatalmas sikereket ért el abban az évben, de soha nem dolgoztak együtt.

Mindannyian tisztában voltunk egymással, de sok esetben először találkoztunk

– mondja Richie a filmben. – Ennyi sztárt, ennyi erős egót hozni egy helyiségbe abban a reményben, hogy végül is majd jól kijövünk egymással… Hát… olyan volt, mint egy nagy céges találkozó, ahol próbáljuk megszokni egymást, de mindenkiből sugárzik az erő.

Reggel 7 órára családdá váltunk

– meséli a The Greatest Night in Pop producere, Lionel Richie.

A The Greatest Night in Pop plakátja. Forrás: Netflix

A filmben Richie mellett sok olyan popsztár is szerepel, akik énekeltek a felvételen, köztük Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick és Huey Lewis, valamint néhány zenész, hangmérnök és a produkciós személyzet, akik ezt megvalósították.

Az emberek a mai napig kérdezik tőlem: Hé, Lionel, gondolkodsz azon, hogy írj egy másik dalt, ami olyan erős, mint a We Are the World?

– meséli Richie.

S én mindig azt válaszolom, játsszátok újra a We Are the World-öt. Kibírja.

Borítókép: Jelenet a filmből (Forrás: Netflix)