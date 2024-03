Érkezik a TikTok-sztár új albuma, aki jelenleg az egész világot lázban tartja

A Gen Z popelőadó, Benson Boone igazi forgószélként nyitotta az évet Beautiful Things című dalával, amely jelenleg masszív mennyiségű TikTokert ihletett meg, és habár két hónap telt el a megjelenése óta, még mindig a világ legnépszerűbb videóklipjei és zenéi között foglalja el helyét, mára pedig több mint hatszázmillió összesített streamet gyűjtött össze. Az énekes részéről most az is kiderült, hogy a track egy nagyobb albumprojekt része, és már meg is érkezett az újabb előfutár, a Slow It Down!

A Gen Z popelőadó, Benson Boone (Fotó: Magneoton Music Group)

Boone részéről nem a Beautiful Things volt az első ilyen szinten virális felvétel, hiszen az In The Stars és a Ghost Town is bődületes mennyiségű rajongóra talált annak idején, amikor megjelentek Walk Me Home… című EP-jén.

A szerző most az e szerzeményekben is rejlő klasszikus lírai érzékenységéhez nyúlt vissza, hogy egy zongora mellett vezesse fel április 5-ére ígért albumát, a Fireworks & Rollerblades-et.

A Slow It Down című új hallgatnivaló Boone elmondása szerint „az eddigi legnagyobb eredménye” és témájában hasonlóan romantikus, mint a Beatiful Things.

Különös, hogy éppen egy olyan című dal ért el milliárdban mérhető hallgatottságot, amely a Strangers, azaz idegenek címet kapta és mindenki számára inkább egy kedves ismerős.

Ez Kenya Grace sikertörténete, amelyet most debütáló lemezével, a The After Taste-tel koronázott meg.

Az újdonságon a táncparkettre hangolt melankólia és életöröm együttes akkordjai szólalnak meg kilenc dalban.

Tavaly év végén a brit énekesnő történelmet írt azzal, hogy első alkalommal került fel a Billboard által közzétett Hot Dance/Electronic Songs rangsor élére egy olyan számmal, a Strangersszel, amelyet egy női szerző írt, végezte a produceri munkát és énekelt el. A trackkel a mai napig találkozni a közösségi médiában, rádióban, de akár a boltokban is.

Kenya Grace így érthető okokból, büszkén mutatja be régóta várt új projektjét, a The After Taste-et, amelyen a Strangershez hasonló érzékiségnek, Kenya hangjának, mély témáinak és az elektronikus pop egy teljesen új formájának lehetünk fültanúi.

És Landon Barker második szakítós száma is megérkezett.

A húszéves rocker srác édesapjához hasonlóan – aki a Blink–182 dobosa, egyben Kourtney Kardashian férje, Travis Barker – előadói babérokra tört, s már a második kislemezével jelentkezik. Az Over You-val az énekes egy sikertelen románc utáni továbblépést írt ki magából.

Landon elmondta, hogy:

Néhány emberen soha nem fogsz túljutni a halálod napjáig. Az Over You egy szakítós dal, amely személyesen kapcsolódik hozzám, és remélem, bennetek is visszhangra talál.

Az ígéretes csillag 2023-ban érkezett meg debütfelvételével Friends With Your Ex címmel, amely szintén egy exről szólt, ám a jelenlegi szám hangulata sokkal fájdalmasabb.