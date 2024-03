Bob Dylanné vált Timothée Chalamet

Már forog a 82 éves Bob Dylan életét feldolgozó film, az A Complete Unkown (Teljesen ismeretlen), amelyet James Mangold jegyez, aki a legutóbbi Indiana Jones-filmet is rendezte – írja a Variety. A forgatásról most kiszivárogtak az első fotók, amelyeken az látható, hogyan néz majd ki a filmben a sálas-gitáros főszereplő, Timothée Chalamet. A 28 éves színész, akit generációja egyik legnagyobb tehetségének tartanak, egy percig sem pihen: nemrég debütált a Dűne: Második rész című film, amelynek ő az egyik főszereplője, valamint a Wonka című musical is, amelyben szintén címszereplő, ráadásul a dalok jó részét is ő énekli.

A Bob Dylan-film a dalszövegei miatt irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett énekes-dalszerző kezdeti éveit jeleníti majd meg: hogyan költözött az akkor még teljesen ismeretlen zenész az 1960-as években Minnesotából New Yorkba.

A hírek szerint Chalamet mellett a Dylan-film szereplői között láthatjuk majd Elle Fanninget, Monica Barbarót Joan Baez, Dylan volt élettársa szerepében, Nock Offermant Alan Lomaxként, aki segített Bob Dylannek megismerkedni az amerikai népzenével és Boyd Holbookot mint Johnny Casht. Pete Seeger szerepébe pedig Edward Norton került, miután a forgatás csúszása miatt az eredetileg kiszemelt Benedict Cumberbatch kiesett.

A film nem mutatja be Dylan teljes életét, csak pályája kezdetét, a gondtalan hatvanas éveket, amikor a 17 éves srác 16 dollárral a zsebében elindult szerencsét próbálni.

Azt, hogy mikor mutatják majd be a filmet, egyelőre még nem tudni.