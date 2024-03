Britney Spears-remake Jack Black módra

A sokoldalú művész humoristaként és zenészként is igen népszerű. Barátjával, Kyle Gass-szel közösen hoztak létre egy komédia-rock duót, a Tenacious D-t. Jack Black vendégzenészként feltűnt már a Probot, a Meat Loaf vagy a Queens of the Stone Age zenekaroknál. Több együttes klipjében is szerepelt, a Foo Fighters Learn To Fly című számában Kyle Gass-szel ők alakítják a repülőgép takarítószemélyzetét, de feltűnt még a Beck, az Eagles of Death Metal, a Sum 41, illetve még Ronnie James Dio egyik utolsó videójában is.

Jack Black és Kyle Gass Grammy-díjas amerikai zenészek, a Tenacious D szatírikus rockzenekar tagjai fellépnek a Rock im Park könnyűzenei fesztiválon Nürnbergben 2019. június 8-án (Fotó: MTI/EPA/Timm Schamberger)

Jack Black a Metallica, az AC/DC, a Black Sabbath, a Led Zeppelin, System Of A Down sajátos interpretálása után most a tizenévesen világsztárrá vált amerikai énekes, színésznő Britney Spears legnagyobb slágerét dolgozta fel a Tenacious D-vel.

A JB Instagram-oldalán megjelent kliprészlet nagyon hamar népszerű lett, a paródiaduó rajongói szerint jobb lett, mint az eredeti, és máris a folytatását, sőt egy teljes Tenacious D-album megjelentetését követelik.