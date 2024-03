A Dallas imádott sztárja 75 éves lett

Az ír származású Patrick Duffy az egyesült államokbeli Townsendben született, és színészi karrierje előtt New Yorkban például asztalosként, Los Angelesben pedig szobafestőként is dolgozott. Ez aztán egy csapásra megváltozott, mikor megkapta a Dallas című szappanopera Bobby Ewingjának szerepét. Első nagyobb televíziós szerepében a hetvenes évek végén egyébként többnyire úszónadrágban volt látható. Az Ember az Atlantiszról című sci-fi sorozatban a legendás Atlantisz sziget utolsó túlélőjét alakította, aki víz alatt tudott lélegezni. Ehhez kapóra jött, hogy Duffy képzett búvár, és több mint három percig volt képes a víz alatt maradni egy levegővétellel. A sorozat 17 epizódot élt meg, Duffy ezután szerződött le a Dallasra.

Patrick Duffy a Dallas 2012-es folytatására is visszatért. Forrás: Themoviedb.com

A jelenség neve: Dallas

A Dallas amerikai televíziós filmsorozat, amely egy texasi olajmágnás család, a Ewing família hétköznapjait követi nyomon 14 évadon keresztül. Eredetileg 1978. április 2. és 1991. május 3. között futott Amerikában. A sorozat számos díjat, Golden Globe- és Emmy-jelölést kapott. A széria mindmáig az amerikai sorozatgyártás egyik legsikeresebb fejezete, 357 epizódját több mint 60 nyelvre fordították le, és 90 országban sugározták.

A szappanopera által hozott ismertséget viszont Duffy egy idő után máshol kamatoztatta volna, így a hetedik évad végén maga kérte, hogy írják ki karakterét.

A 191. epizódban bekövetkezett halála a sorozatban teljesen váratlan és kontextus nélküli volt, és akkora tömeghisztériát váltott ki, hogy a kilencedik évad elején Bobby visszatért, mintha mi sem történt volna. Meggyászolták és eltemették, de a 222. részben hirtelen újra életre kel: felesége, Pamela a zuhany alól kilépve találja. A közönségnek adott magyarázat szerint az egész megelőző évad csak a felesége rémálma volt.

Ezután soha nem hagyta ott a szériát, még annak 2012–2014 között elkészült folytatásában is visszatért Bobby Ewingként.

Magánéletét beárnyékoló tragédiák

Duffy 1974-ben vette feleségül a nála tíz évvel idősebb balerinát, Carlyn Rossert. A házasságból két fiú született, annak idején mindketten szerepeltek a Dallasban is. Az esküvő napját követően Duffy soha nem vette le a jegygyűrűjét, még akkor sem, amikor szerepe szerint már elvált férfit alakított.

Magánéletét azonban 1986-ban váratlan tragédia árnyékolta be. Duffy szülei környékbeli bárok üzemeltetésével foglalkoztak. 1986. november 18-án két tinédzserkorú rabló tört be az egyik kocsmájukba, és lelőtték Duffy szüleit.

Feleségét 2017-ben vesztette el, amely annyira megviselte, hogy csak fél évvel később tudatta a nagyvilággal, hogy megözvegyült. Mint mondta, akkor elképzelni sem tudta, hogy újra rátalál majd a szerelem, de 2020-ban ez is megtörtént: jelenlegi párja Linda Purl színésznő.

Legutóbb akkor került a figyelem középpontjába, mikor tavaly Magyarországon járt egy magyar produkció kedvéért. Duffy ugyanis elvállalt egy szerepet a Lepattanó című filmben, amely várhatóan 2024 második felében kerül majd a mozikba.

Borítókép: A Dallas nézők millióit szegezte a képernyők elé (Fotó: Themoviedb.com)