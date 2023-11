A Dallas Bobby Ewingja, Patrick Duffy semmire nem mondott nemet Magyarországon

Épp a Holdat húzzák fel az égre egy óriási lámpa formájában a Budai Arborétumban, ahová este hat óra körül érkezem meg egy éjszakai forgatási nap kezdetére. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyik – lepattant kultúrháznak berendezett – termében próbálják a film nyitójelenetét, majd a kamerák is forogni kezdenek. Mint a rendezőtől, Vékes Csabától megtudom, egészen reggel hat óráig ezt a meglehetősen hosszú és komplex jelenetet veszik fel. A forgatókönyvben négy-öt oldalt tesz ki a szcéna, ez általában ugyanennyi percnek felel meg majd a filmben. Két négyfős gombfoci (vagy hivatalos nevén: szektorlabda) csapat mérkőzik meg vérre menően: vörös melegítőben a Remeteházi Szektorlabda Klub, lilában a Kisbuda Hús hentesei. Előbbieket Scherer Péter karaktere, Kálmán, utóbbiakat a Rába Roland által megformált Csiger Csaba vezeti. Az Országos Szektorlabda Bajnokság döntőjét játsszák pattanásig feszült hangulatban: az utolsó pillanatig kiélezett meccs végén, döntetlennél büntetőt ítélnek a Remeteház javára. A meccslabdát Waskovics Andrea karaktere, Erika lőheti, Csiger viszont provokálóan csókot dob neki, mire a nő lefagy, a csapatkapitány, Kálmán pedig időt kér.

Mucsi Zoltán és Scherer Péter forgat. Fotó: Gordon Eszter

Eddig látom a jelenetet, innentől Vékes Csabát, Roskó Péter producert, valamint Scherer Pétert faggatom a továbbiakról, és persze nem hagyhatom ki Rába Rolandot sem, ha már névrokonom a karaktere. Mint kiderül, a nemzeti döntő utolsó momentumát forgatják: hőseink végül belövik a gólt, amivel kijutnának Varsóba az Európa-bajnokságra. Hiába nyernek viszont, kiderül, hogy nincs érvényes bérleti szerződésük. Mivel mindenki le van égve, nem tudták tovább fizetni. A szabályok szerint emiatt kizárják őket, de ha intéznek maguknak záros határidőn belül székhelyet, akkor megismételhető a mérkőzés. Ez a filmet indító kálvária, amihez hozzájön még egy nagy összegű téves utalás is, sőt egy szerelmi háromszög, amiben apa és fia ugyanazt a nőt szereti, de nem lőnék le minden poént.



Waskovics Andrea. Fotó: Gordon Eszter

Az előző napi éjszakai forgatástól kissé kialvatlan Scherer Péter karakteréről elmondja, hogy ő a csapat lelke, motorja, aki addiktológiai problémákkal küzdő emberekből toborozta a klubot, terápia céljából kezdték el a gombfocit, amiből aztán egy komoly hobbi, sőt szenvedély alakult ki. Kisemberek játéka kis pénzből. Ők, az RSZK a legjobbak a magyar gombfociban, most épp életük meccsét nyerik meg úgy, hogy végül elveszik tőlük, és innen kell felállniuk. Mint mondja, a színészgárda is csapattá kovácsolódott a forgatás során, hiszen gombfoci-edzéseket is vettek, Horváth Imre hétszeres világbajnok szektorlabdázó pedig szakértőként segíti a produkciót. Scherer Péter ugyan a biliárd híve, de a gombfocit még inkább kombinatívnak találja, hiszen itt először egy nyomópálcával kell meglőni a játékost, ami aztán eltalálja a labdát. Rába Rolandnak a kontrasztjaitól izgalmas a gombfoci: a játékosok sportruházatot viselnek, de közben csak egy asztal körül mozognak, és amennyire gyermeki a játék, annyira komolyan veszik, meg hát szektorlabdának hívják...

Vékes Csaba és Patrick Duffy. Fotó: Gordon Eszter

A projekt legnagyobb sztárja, Patrick Duffy már végzett a forgatással és hazarepült Amerikába. – Amikor először beszéltem vele egy online videókonferencián, azt mondta, hogy amint ő leszáll a repülőgépről, onnantól mindent megcsinál, amit kérek. Ez nem csak udvariaskodás volt, így is lett, nagyon alázatos volt, semmi ellen nem volt kifogása. Nem mondott nemet, legfeljebb ha nem értett valamit, akkor megbeszéltük. Ami talán meglepő volt, hogy remek a humora – jellemzi Vékes Csaba a sztárszínész profizmusát. Scherer Péternek Duffy erőteljes fellépése maradt emlékezetes, a közös jelenetükről mesél, ami a film fináléja: – Újrajátsszák a döntőt, és épp elszabadul a pokol, amikor belép Patrick Duffy, és ebben az elharapódzó káoszban két-három mondattal rendet vág.

Patrick Duffy forgat. Fotó: Gordon Eszter

Mint Roskó Péter producer elárulja, a huszonhét napos forgatás huszonegyedik napjánál tartunk. A váci Madách Imre Művelődési Központban kezdtek, itt forgatott Duffy is. Ezután Budapest következett, készültek felvételek a Magyar Rádiónál, a Múzeum kávézóban, a Jézus Szíve Jezsuita Templomban és a Manninger Jenő Baleseti Központban is. A fővárosból visszatérnek Vácra, majd Verőcén egy húsüzemben veszik fel Csigerék világát. A filmben szerepel még többek közt Elek Ferenc, Mucsi Zoltán, Petrik Andrea és Gáspár Sándor is, a premier pedig jövő nyáron várható.

Rába Roland a forgatáson. Fotó: Gordon Eszter

A nevemet viselő karakterről annyi derül ki, hogy ő Kálmánhoz hasonlóan fanatikus, versenyszellemtől túlfűtött gombfocista, viszont ő a főellenfél, így aztán minden árnyaltsága ellenére sem pozitív karakter. Utánajárok annak is, honnan vették egyáltalán az alkotók ezt a meglehetősen ritka nevet. Roskó Péterrel régóta ismerjük egymást, de szerencsére nem én ihlettem ezt a nem túl rokonszenves figurát. Gönye László forgatókönyvíró (aki szerepel is a filmben gombfocistaként) szerint a szó hasonlít a zsigerre, ez volt az inspiráció. A csiger szó jelentése egyébként vízzel kiáztatott szőlőtörköly levéből erjesztett, alacsony alkoholtartalmú ital, avagy silány minőségű bor, kapásbor.

Borítókép: Patrick Duffy és Scherer Péter (Fotó: Gordon Eszter)