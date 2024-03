„Zsuzsival mindketten erősen képviseljük a női oldalt, ezért is örülök, hogy a 1AM név alatt futó Bartalos Jenő és Vékony Zoli páros összehozott minket. Jó megmutatni, hogy vagyunk olyan tökösek, mint a pasik! A 20-as életéveimben folyamatos bizonyítás volt részemről, hogy egy nő is ugyanazt le tudja tenni az asztalra, mint a férfiak. De a biológiát nem lehet megmásítani, és ezt Zsuzsi is pontosan tudja, hiszen egy cipőben járunk” – mondta el Dér Heni a klipként és dalként is debütáló Visszahívtalak volna kapcsán, amelynek nyelvezete rendkívül jól játszik a férfi-női „párharc” finomságaival.

Dér Heni és Kollányi Zsuzsi. Fotó: Krichenbaum Dániel

Henivel abszolút elismerjük egymást emberileg és szakmailag egyaránt. Kell a rátermettség nőként ahhoz, hogy a show business-ben maradjon. A nőktől sokkal többet vár el ez a szakma, és ez általában más területekre is igaz. Mindketten tökösek vagyunk, talpraesettek, és anyaként hasonló dolgokkal küzdünk. A klipforgatáson Heni egy kis időt kért, hogy anyai kötelességeinek eleget tegyen, ami visszahozta a gyerekekkel közös, első éveim emlékét. Mindemellett nagyon jó humorérzéke van, és ez sem hátrány ebben a világban

– mesélte Kollányi Zsuzsi, aki a 1AM készülő kiadványainál igazi kísérleti nyúlként funkcionál. Az ő hangján keresztül szokta a páros megvizsgálni, hogy működnek az adott szerzemények, amelyek olykor végül Zsuzsinál kötnek ki.

„Két és fél éve felénekeltem már a Visszahívtalak volna első verzióját és már akkor tudtuk, hogy én leszek az egyik énekes. Gondolkoztunk azon, hogy ki tehetné színesebbé ezt a dalt, majd végül megállapodtunk abban, hogy egy menő, csajos rap jól állna a zenéhez, így került bele Heni” – árulta el Zsuzsi.

S habár a nők kerültek a rivaldafénybe, nem mehetünk el a két férfi szerző mellett sem, akik az egész kollab ötletgazdái és megvalósítói.

Bartalos Jenő – akinek jelenleg a 1AM a fő projektje – és Kollányi Zsuzsi számos sikeres együttműködést tudhat maga mögött. Jenő szerzőként jegyzi Zsuzsi, Lotfi Begi és Majka Valahonnan slágerét, amelynek klipje már átlépte az 53 millió megtekintést. Illetve a Nem baj című, sztárparádét felvonultató 1AM-felvétel is ide sorolható, amelyben Rácz Gergő, Orsovai Reni, Deniz és Eckü hangja is felcsendül Zsuzsié mellett.

A Visszahívtalak volna előkészületei hosszabb ideig tartottak, összesen kilenc hangszerelésen esett át, de végül a 1AM kétszeres Fonogram-díjas zeneszerzője, Vékony Zoltán – aki nem mellesleg Majka Mindenki táncoljának dalszerzője is volt – megtalálta a legjobb hangzást.

Borítókép: A 1AM szerzőpáros, Dér Heni és Kollányi Zsuzsi (fotó: Krichenbaum Dániel)