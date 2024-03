Így kapcsolódik egymáshoz Mozart és a Led Zeppelin

Az Esterházy-kastély ezen a hétvégén ad otthont a quartetto plus vonósnégyes-fesztiválnak, amelynek idei programja a kamarazene sokszínűségét hangsúlyozza.

A Haydn-terem az Esterházy-kastélyban (Forrás: Facebook/Schloss Esterhazy)

Március 15-én a Schumann Quartett és Sabine Meyer klarinétművész koncertjére várják a közönséget, akik Haydn-, Beethoven- és Mozart-darabokat hallhatnak majd.

Március 16-án az Erinys Quartet előadásában Kaija Saariaho Terra Memoria című szerzeményét, Haydn és Leos Janácek vonósnégyeseit adják elő az Esterházy-kastély kápolnájában, a Haydn Teremben pedig a Signum Quartett lép fel, akik Mozart és a Led Zeppelin zenéjét fogják egyesíteni.

Ugyancsak a Signum Quartett lép színpadra Chen Reiss kíséretében március 17-én délelőtt, ezen az előadáson Haydn-, Fanny Hensel-Mendelssohn-, Schumann- és Schubert-darabokat adnak elő a művészek.



A magyar ünnepi hétvége tiszteletére a magyar érdeklődőket Fraknó várának gyűjteményébe több, magyarnyelvű vezetéssel is várják. A kiállítási terekben a harmincéves háborúból és a török elleni harcokból, Mária Terézia korából és a Habsburg Birodalom Napóleon elleni csatáiból származó fegyverek láthatók, valamint felszerelési tárgyak, koronázási zászlók is.

Fraknó vára a XVII. század óta őrzi az Esterházyak örökségét. A vár helyiségeiben eredeti állapotban maradtak fenn a ritka hercegi gyűjteményi darabok. Az Esterházy kincstárban, az úgynevezett Wunderkammerben is lesznek magyar nyelvű vezetések.

A kismartoni Esterházy-kastély összes kiállítását is meg lehet majd tekinteni a kastélyjeggyel március 15. és 17. között, valamint mindhárom napon egy-egy időpontban családi vezetést is tartanak. Mind a vár, mind a kastély ezen a hétvégén vezetés nélkül is megtekinthető lesz a nyitvatartási időben.



Borítókép: Esterházy-kastély (Forrás: Facebook/Schloss Esterhazy)