Isten komédiása Szarka Gyula új lemezén

Katona Imre Isten komédiása című misztériumjátéka a kereszténység egyik legnagyobb hatású alakjának, Assisi Szent Ferencnek életét, cselekedeteit, gondolatait dolgozza fel. A darab szerzője XIII. századi forrásokat is felhasználva, a kortársak által rögzített életrajzok nyomán jeleníti meg Assisi Szent Ferenc történetét.

Részletet adtak elő az Isten komédiása című darabból a sajtótájékoztatón. Fotó: Havran Zoltán

Isten komédiása, Assisi Szent Ferenc

Katona Imre a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a munka még a rendszerváltás előtt, olaszországi emigrációja idején kezdődött. Egy véletlen pillanat, egy különleges koordináció volt Szent Ferenc felé fordulása.

Először Szent Ferenc zsoltárával találkozott, a Naphimnusz néven ismert költeménnyel, amely az Úr teremtményeiről szól. Megfogalmazódik benne, milyen végtelenül szerette Szent Ferenc a teremtett világot.

Amint elolvasta, azonnal elkezdte lefordítani magyarra. A darab az életrajzi elemek mellett bemutatja, mi zajlik a főhős lelkében, képzeletében. A szerző filmszerű képekben meséli el a történetet, a tanúságtétel teljességét tárja a nézők elé.

Az előadás sikeréhez jelentősen hozzájárult Szarka Gyula az írott művel azonos értékeket megfogalmazó zenéje, amelyet most lemezen is kiadtak. A zeneszerző énekes elmondta, hogy Pataki András a Covid idején kérte fel, hogy írjon zenét a készülő darabhoz.

Az akkori szürreális időkben, ahogy belemélyedtem a szövegkönyvbe, felerősödtek bennem a gondolatok, hogy nem az anyagiak hajszolása, a kapzsiság, a telhetetlenség visz minket előre, hanem a türelem, a szeretet

– mondta Szarka Gyula. Kiemelte, hogy a színdarab és a dalszövegek a szeretetről, a nyitottságról, az örömről szólnak. Kitért arra, hogy fontos szerepe volt az orgona hangzásának, amely a 13. században, Assisi Szent Ferenc korában is jellemző hangszer volt, de a mai korhoz is kapcsolódik. Szarka Gyula lapunknak elmondta, hogy korábban kevésbé ismerte Assisi Szent Ferenc munkásságát. Tudta, mit közvetített, de nem mélyült el a tanaiban. – Vallásos neveltetésem szinte nem volt, mert édesanyám tanítónő volt és nem járhattunk templomba – avatott be az előadó. –Mindig irigyeltem az osztálytársaimat, hogy mehettek hittanra, harangozni, a templomban az orgonát fújtatni. Az utóbbi 15-20 évben viszont mindig megtalálnak ezek a témák. Talán így tudom ezt a hiányt pótolni az életemben. 2022 januárjában kezdtem a zenét komponálni. 45 perc zene, ami elég sok, hónapokon keresztül dolgoztam, míg elkészült. Hálás vagyok a sorsnak és Pataki Andrásnak, hogy rám bízták a zeneszerzést. A Covid sötét időszakában el tudtam mélyülni benne és találtam egy olyan szigetet a zeneszerzés folytán, amikor pozitív értékekkel találkozhattam. Azért tud sok embert megszólítani, mert Szent Ferenc alakjából sugárzik a teremtett világ iránti szeretet. Mi is szeretjük a körülöttünk lévő világot, szeretjük, amit kaptunk és legyünk ezzel elégedettek. Nem az anyagiak hajszolása tesz bennünket boldoggá, erre minden ember rájön egyszer. Ezért kell a fiatalokkal is megismertetni példáját – tette hozzá Szarka Gyula.

A darabban és a lemezen is szereplő Horányi László színművész, az Esztergomi Várszínház igazgatója a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az Isten komédiása hiánypótló előadás. Olyan értékeket tár a közönség elé, amelyeket nem szabad veszni hagyni. Ezért is tartja fontosnak a lemez kiadását.

Pataki András az Újszínház főrendezője, a misztériumjáték megrendezésének egykori ötletgazdája arról beszélt, hogy a darabot 2026 januárjában az Újszínházban új rendezésben, új szereplőgárdával ismét közönség elé viszik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából.

Kardos Csongor ferences rendi szerzetes is részt vett a sajtótájékoztatón és megköszönte, hogy a művészet segítségével felhívják a figyelmet Assisi Szent Ferencre.

A ferences rend 2023-tól minden évben egy-egy jubileumi eseményt ünnepel Szent Ferenc életének utolsó éveiből. 2023-ban a Megerősített regulát és a grecciói karácsonyt, 2024-ben Szent Ferenc stigmatizációját, 2025-ben a Naphimnusz létrejöttét, 2026-ban pedig Szent Ferenc tranzitusának, boldog átmenetelének 800. évfordulóját.

Az Esztergomban megtartott ősbemutató címszereplője Papp Attila volt, Klárát Molnár Anikó formálta meg. Eperjes Károly Ferenc apját és III. Ince pápát játszotta. Ugolino bíboros szerepében Horányi László, az esztergomi teátrum igazgatója volt látható. A darabot Béres László rendezte. A CD-n a Soproni Petőfi Színház és az Esztergomi Várszínház közös koprodukciójában bemutatott Isten komédiása előadásból Papp Attila, Kósa Zsolt, Horányi László és Szarka Gyula és Csiba Júlia énekel. Szarka Gyula gitáron és tamburinon, Farnbauer Péter billentyűs hangszereken és dobon, Szokolay Dongó Balázs furulyán játszik. A CD borítóképét Kiss Viktor készítette.