Elhallgatott irodalmunk színpadon

Elsősorban abból a megfontolásból, hogy néhány szerző vita tárgyát képezi a közbeszédben, mások munkássága megosztó és viszonylagos. Az a meglátásom, hogy ezeknek a vitáknak a hátterében jellemzően nem az adott irodalom ismerete, hanem különböző minősítő jelzők alkalmazása húzódik meg. Ha van is vitánk bármelyik szerző bármelyik alkotása kapcsán, célszerű lenne ismerni is ezeket a műveket. Ezért és azért is, mert ezt az összeállítást nagyon értékes irodalomnak tartom. Az egyórás előadást annak a tíz szerzőnek a gondolatait felhasználva hoztuk létre, akiknek a neve is riadalmat vált ki néhány emberben, bár egy sort sem olvastak tőlük