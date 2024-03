Prófécia a kortárs ikonográfiában

A témakör jelentőségét tovább emeli a hozzá kapcsolódó gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött – a nem egyházi fenntartású magyarországi múzeumokban ma még egyedülállónak tekinthető –, a keresztény témakört előtérbe helyező, közel hatszáz alkotást számláló speciális gyűjteményi egység is – derül ki a biennálé szervezőinek közleményéből.

Richter Sára: Sóhaj (2020). Forrás: Kecskeméti Katona József Múzeum

Mint azt ifj. Gyergyádesz László Móra Ferenc-díjas művészettörténész, osztályvezető, a biennálé és a kapcsolódó gyűjtemény alapító kurátora, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője írja, a Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennáléhoz számos terület, fogalom tartozik (keresztény, vallásos, szakrális, egyházi és liturgikus művészet), azonban egyet, a keresztény tematikát mint az európai művészet egyik legfőbb összetevőjét kiemelték, sőt a sorozat nevében is jelezték.

– 2002-ben, az első alkalommal a keresztre feszítés jelenetét és a legfontosabb szimbólumot, a keresztet választottuk, 2005 tavaszán a Genezis őstörténeti részét, a Teremtés könyvének első 11 fejezetét, míg 2006-ban az oltár volt a téma. A negyedik biennálén Krisztus példázatait „adtuk fel”, 2009/2010-ben a Jelenések könyvét, majd 2013 tavaszán az angyalokkal találkozhattak a kiállítás látogatói. 2015-ben, a hetediken a gyermekek, a gyermekség volt az ábrázolandó, megjelenítendő ikonográfiai program, 2016-ban pedig a magyar és a magyarországi szentek. A kilencediken, 2018-ban a hét főbűn mozgatta meg nagy sikerrel a művészek fantáziáját, melynek kapcsán felelevenítettük a fél évezrede elhunyt Hieronymus Bosch életművét is. A 2020. évi jubileumi biennálé tematikája – a Szent vendégség (Eucharisztia/Úrvacsora) – kivételesen egy aktuális eseményhez, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz (is) kapcsolódott. Végül 2022-ben állatokkal és növényekkel kapcsolatos ábrázolásokat, szimbólumokat, jeleneteket tártunk a nagyközönség elé – írta a művészettörténész.

Az alapító kurátor, ifj. Gyergyádesz László azt közölte, hogy a 2023 novemberében közzétett felhívásukra 232 művész adott be egy-egy alkotást, illetve sorozatot, melyekből a XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé zsűrije összesen 137 alkotó 137 művét, sorozatát javasolta kiállítani és a katalógusban megjelentetni.

A Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője az idei biennálé kapcsán kifejtette: – A 12. alkalomra választott témánkat (prófécia) világunk jelenlegi helyzete teszi különösen aktuálissá, hiszen rengeteg a bizonytalansági tényező (háborúk, bolygónk erőforrásainak felélése, klímaváltozás, energiaválság, túlnépesedés, migráció), s ez a jövőnkbe vetett hitünket is erőteljes befolyásolja – jelezte a kurátor.

Mint az esemény közleményéből kiderült, nem egyszerű „tankönyvi” illusztrációkat vártak, hanem az eredeti elképzeléseket folytatva a kiírt téma minél magasabb szintű, egyéni jegyeket is hordozó, a kortárs vizuális (és ikonográfiai) nyelvezet segítségével a ma embere számára is átélhető módon megfogalmazott művészi feldolgozását, értelmezését.

A XII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálét a kecskeméti Cifrapalotában március 9-én 15 órakor Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára nyitja meg. A tárlat 2024. június 22-ig látogatható.