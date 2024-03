A láthatatlan graffitis művei Budapestre érkeznek

Az eddig kétmillió látogatót vonzó kiállításon több mint száz Banksy-alkotást mutatnak be és adnak átfogó betekintést a kivételes művész egész eddigi munkásságába. Banksy fő ismertetőjele, hogy közterületeken alkot, jellegzetes stencilezett technikával, művei reflektálnak az aktuális politikai és társadalmi helyzetekre.

A láthatatlan graffitis, Banksy néhány alkotása Fotó: COFO Entertainment

Kevesen tudják azonban, hogy az anonim művész a több mint húszéves eddigi pályafutása alatt dolgozott már vászonra és más anyagokra is, szövetre, alumíniumra, forexre és plexire, egy kiállítás alkalmával élő állatokra festett, valamint filmeket is rendez. A kiállításon graffitik, fényképek, videóinstallációk, lenyomatok, olyan egyedi darabok láthatóak, amelyeket kifejezetten erre a tárlatra reprodukáltak és gyűjtöttek össze. Az eredeti művek nehezen érhetők el a nyilvánosság számára, azonban most egyszeri lehetőség nyílik, hogy Budapesten, a város szívében, anélkül, hogy beutaznánk a világot, megcsodáljuk a korszakos zseni műveit. Vajon erre a hírre az anonimitását őrző művész is Budapestre látogat? Lehet, hogy éppen ön mellett fog állni a kiállításon?

Budapest közterületei készen állnak, a jegyek elővételben már kaphatók.

A magyar és angol nyelvű leírásokkal, teljes mértékben akadálymentesített kiálltás 2024. május 3-tól – csak korlátozott ideig, a Komplex Kiállítóteremben lesz látható (1061 Budapest Király u. 26.).

A kiállítást kurátorai: Manu De Ros és Emre Ezelli díszletfestő, díszlettervező, művészeti vezető, számos művészeti kiállítás kurátorai. Fő területüknek a street art és urban art kiállításokat tekintik.