Készül a magyar történelem legnagyobb hatású ütközetét feldolgozó film

A múlt héten bemutatott Most vagy soha! alkotói a film londoni bemutatója után nyilatkoztak formálódó terveikről. Rákay Philip, a film kreatív producere kifejtette, hogy nagy igény lenne még több történelmi magyar filmre, hiszen a magyar történelem elképesztően színes, és napestig lehetne sorolni azokat a történelmi családneveket, amelyek viselőiről szintén filmeket kellene készíteni. A Most vagy soha! kreatív csapata (Rákay Philip, Szente Vajk és Kis-Szabó Márk) majdnem egy éve Mohács történetén is dolgozik, hiszen 2026-ban lesz a mohácsi csata 500. évfordulója.

A Most vagy soha! alkotói a film londoni díszbemutatóján beszéltek a formálódó, mohácsi csata témájú filmről. Fotó: Kertész Róbert

– A mohácsi csatáról szóló produkció története kész, ugyanúgy Kis-Szabó Márkkal és Rákay Philippel építettük fel. Az úgynevezett treatmentet – amely részletesen leírja a cselekményt – adjuk be ősszel a Nemzeti Filmintézethez, és várjuk az elbírálását. Ha az első lépés sikeres lesz, akkor állhatunk neki a forgatókönyv írásának. Ha megvalósulhat a film, akkor 2026-ra kellene elkészülnie, a mohácsi csata 500. évfordulójára.

– mondta Szente a Világgazdaságnak még tavaly augusztusban.

Azon dolgozunk majdnem egy esztendeje, hogy miként lehetne filmes nyelven a mai fiatal nemzedéknek, a mai kor emberének elmagyarázni, hogy mi történt ötszáz évvel ezelőtt, hova mutatott ez a tragédia és mit tanultunk belőle

– fogalmazott Rákay Philip a londoni bemutatón. – A Mohács-történetben az izgat, hogy a húsz-esztendős II. Lajost és a hazáért tenni képes magyarokat végül hogyan forrasztja egységbe az ország rendkívül sérülékeny helyzete. Mátyás király ekkor már harminchat éve halott, a fekete sereg szerteszét, oda a harci kedv, a magyar urak egymással csatároznak, és bonyolult a nemzetközi környezet is.

És hogy mennyire szükséges újraértékelni a mohácsi csata szerepét? Erről Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója a következőket nyilatkozta lapunknak:

Meglehetősen. Az elmúlt évszázadokban a helyszín a nemzet teljes elveszejtésével azonosult, holott a mohácsi sík nemcsak a végzetes csatavesztés helyszíne: 1687-ben a nagyharsányi mezőn – az 1526-os ütközet közvetlen közelében – az egyesült európai keresztény hadak döntő csapást mértek az oszmánokra. Azaz a több, mint 160 éves török hódoltság Mohácsnál indult és annak közelében is ért véget.

A közelgő 500. évforduló kapcsán be kell mutatnunk azokat a jelentős tetteket, nemzeti összefogást kiváltó történelmi cselekedeteket is, amelyek a hódoltság ideje alatt a megfogyatkozott magyar nemzet életerejének megőrzését, a Kárpát-medencei magyarság megmaradását és újjáéledését szolgálták – nélkülük ma már nem lenne lehetőségünk emlékezni önfeláldozásból és hősiességből, hazaszeretetből példát adó elődeinkre.