Ötvenéves a hollywoodi díva, aki az anyaságot választotta

Ma ünnepli ötvenedik születésnapját Eva Mendes, a világ leghíresebb kubai–amerikai származású színésznője.

50 éves lett Eva Mendes, a latin díva Forrás: Eva Mendes hivatalos Facebook-oldala

Indulás az amerikai középosztályból



Szülei az alsó középosztályba tartoztak, édesapja autószerelő, édesanyja pedig egy Los Angeles-i általános iskola igazgatója volt. Pályája nem volt kikövezve a hírnév felé, ám mégis elérte álmait. Eva Mendesben olyan erősen éltek színészi ambíciói, hogy otthagyta a northridge-i Kaliforniai Állami Egyetemet, ahol marketing szakon tanult.

Felkereste Ivana Chubbuck amerikai színésznőt, aki Los Angelesben egy drámaiskola vezetője volt.

Chubbuck mentorált többek között olyan filmdívákat, mint Sharon Stone vagy éppen Halle Berry.

Eva Mendes filmes karrierje a 1990-es évek második felében kezdődött meg. Első filmje egy igencsak feledhető B-kategóriás horrorfilm, A kukorica gyermekei 5. – A sikolyok földje című alkotás volt, majd koszorúslányként feltűnt a Diszópaktányok című filmben is.

1998-ben a Mortal Kombat: Conquest című sorozatában is villantott pár formás ütést.

Bunyós oldalát követően feltűnt Steven Seagal akcióthrillerjében, a Sebhelyekben is.

Igaz, az utómunkák során Mendest szinkronizálták, mivel a filmkészítők úgy ítélték meg, hogy megszólalásai nem túl hitelesek. Ezekben az alakításokban Eva Mendes sem érezte igazán jónak magát. Sokat dolgozott azon, hogy fejlődhessen, hogy hitelesebb legyen és komolyabb szerepeket kaphasson. Sorra követték a kisebb-nagyobb alakítások, s egyre megnyerőbb játékával a világhírnév kapujába ért.

2001-ben a Kiképzés című filmben Denzel Washingtonnal dolgozott együtt, a film sikere pedig valóban Hollywoodba repítette a színésznőt.

Eva Mendes, a latin díva



Az igazi fordulópont 2003-ban érkezett el a színésznő életében, amikor számos nagyjátékfilmhez kérték fel, immáron főszerepekhez. A Volt egyszer egy Mexikó forgatásán Antonio Banderas, Salma Hayek és Johnny Depp mellett szerepelt a filmvásznon. Pár hónappal később pedig elérkezett a Halálosabb iramban című film premierje, ahol milliók ismerhették meg Paul Walker oldalán. Az akciófilmek mellett Eva Mendes igyekezett más műfajban is helyt állni, így tett a 2005-ben bemutatott A randiguru című vígjátékban is, ahol a Will Smith mellett főszerepet kapott.

Mendes ebben a filmben nyújtott alakításáért kapta meg a legpozitívabb kritikákat.

Kiemelték, hogy a főszereplők között tökéletes volt a harmónia és magasra emelték a műfaj kategóriáját.

Eva Mendes következő jelentősebb alakítása A szellemlovas című filmben volt, ahol Nicolas Cage filmbeli szerelmét játszotta.

A filmes karrier mellett számos női világmárka nagyköveteként építette fel magát Mendes.

Ryan Gosling és család



2011 óta élettársi kapcsolatban áll Ryan Goslinggal, akivel a Túl a fenyvesen című filmben játszottak együtt, majd a forgatás végeztél valóban egy párt alkottak. 2014-ben született meg első gyermekük, Esmeralda, majd két évvel később a második, Amanda.

Eva Mendes a filmes pályáját az elmúlt tíz évben jóformán szüneteltette, hogy az anyaságát megélhesse.

Korábban a családalapítás komoly kihívás elé állította a színésznőt. Jelenleg viszont úgy látja, hogy inkább a családja mellett van a helye.

Eva Mendes szereti a házimunkát. Olykor piramist is épít a konyhai szivacsokból. (Forrás: Eva Mendes hivatalos Facebook oldala)

Ryan Goslinggal magánéletükről nem beszélnek a nyilvánosság előtt, de azt elárulták, hogy Mendes szereti a házimunkát, a főzést azonban mindig párjára hagyja, aki séfeket megszégyenítő recepteteket tud.

Mendes többször hangsúlyozta, hogy habár eleinte nem akart gyermekeket vállalni, most már nem is vágyik vissza a forgatásokra.

Elmondta, hogy férjétől és a gyermekeitől mindent megkap, így egyelőre nem tér vissza a filmvászonra.

Borítókép: 50 éves lett Eva Mendes, a latin díva (Forrás: Eva Mendes hivatalos Facebook-oldala)