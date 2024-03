Szőke Nikoletta új dallal köszönti a tavaszt

A díj erőt ad

Szőke Nikoletta énekes a Duna Televízió Család-barát című műsorában mutatta be új dalát, amely a Melletted ébren is csak álmodok címet kapta. A műsorvezetők természetesen először az új állami kitüntetésről kérdezték, erre válaszolva az énekes elmondta, hogy most már nem nyomasztja egy ilyen elismerés, mint régebben, inkább erőt ad neki az ilyesfajta visszajelzés. Azt is elmesélte, hogy a szakmája csak látszólag szól a felhőtlen szórakozásról, nagyon sok akadályt kell leküzdeni a háttérben. A díjak motiválják, szívesebben áll ki a színpadra, ha pozitív visszajelzést kap.

A közönségért mindent

Az énekesnő arról is szót ejtett, hogy minden zenész életében vannak olyan napok, amikor nehéz kiállni a színpadra, de erős inspiráció az, hogy a rajongók érte mennek el a koncertre, és tőle várják, hogy felvidítsa őket. Szőke Nikoletta szeret új dolgokat kipróbálni a zenében, sokszor kísérletezik, viszont ilyenkor gyakran elbizonytalanodik, hogy jól sikerült-e az új produktum. A Máté Péter-díj ezekben is megerősíti.

Új dal, új kísérlet

Az énekesnő az új dallal kapcsolatban elmondta, hogy kisfia klasszikus gitározik, így az utóbbi időben számos flamencót hallgatott; ez is hatott az új dalra. Előző dala melankolikusabb volt, most vágyott valami vidámabbra, tavasziasabbra, dinamikusabbra. Szőke Nikoletta hangsúlyozta, hogy szívesen kísérletezik, ezt Szakcsi Lakatos Bélának is köszönheti, aki élete végéig feszegette a határokat, jó példát mutatva a fiatalabb zenészeknek.