The Idea of You: dögös szingli anyukaként csábít a képernyőn Anne Hathaway

A film Robinne Lee 2017-es regényén alapszik, ami a The Idea of You címmel jelent meg. Ez egyes feltételezések szerint egy Harry Stylesról szóló, azaz egy eredetileg online íródott amatőr regény feldolgozása, a főszerepben Anne Hathaway mellett Nicholas Galtizine látható, aki ismerős lehet a netflixes Bíbor szívek című romantikus filmből.

The Idea of You film: vajon kibírja a szerelem a korkülönbséget és a sajtóérdeklődést? (Forrás: Prime)

A sztori szerint a 40 éves Solène szingli anyuka, nem mellesleg egy Los Angeles-i művészeti galéria tulajdonosa tinédzser lányát kíséri el a Coachella fesztiválra. Egy véletlennek köszönhetően találkozik az August Moon 24 esztendős énekesével.

Hayes Campbell a tinilányok egyik bálványa, és mindenki imádja. Hayes és Solène között azonnal fellobban a szikra, és nem sokkal később Hayes felkeresi a nőt. Kettejük szenvedélyes viszonya ezután kezd kibontakozni, amelyet sem az állandó sajtófigyelem, sem pedig a köztük lévő korkülönbség nem könnyít meg. Solène-nek szembe kell néznie azzal, hogy új kapcsolati státusza nemcsak az ő, hanem a hozzá legközelebb állók életére is hatással van. A trailerből azonban kiderül, így sem adják fel, és megküzdenek szerelmük életben maradásáért.

A The Idea of You május 2-án érkezik a Prime Video kínálatába.

Borítókép: Jelenetfotó (Forrás: Prime)