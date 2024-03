Világsztárok a budapesti könyvtárban

A dolog érdekessége, hogy a könyvtárban, amelyet a két világháború közötti időszak arisztokratikus kultúrafelfogásának megfelelően a főúri miliő megtartásával alakították át, nemcsak olvasók járnak, hanem filmesek is. Hiába lett a nagy táncteremből olvasóterem, a gróf Wenckheim család ebédlőjéből folyóirat-olvasó, a kis táncteremből a katalógusszoba, az ezüst szalonból a referenciaterem, az arany szalonból a Budapest Gyűjtemény otthona, a dohányzóból pedig a Keleti Gyűjtemény terme, azért a hajdani hangulat néhány bútor elmozgatásával visszaállítható. És a filmeseknek a bútorok mozgatása okozza a legkevesebb gondot.

A könyvtár főigazgatója, Kovácsné Koreny Ágnes (Fotó: Schumy Csaba)



A napokban több lap is szemlézte a könyvtárat, a közelmúltban kinevezett főigazgatójának, Kovácsné Koreny Ágnes nyilatkozatát, amelyben elmeséli, hogyan zajlanak a forgatások a könyvtárban. Persze van is miről mesélni, hiszen a csodálatos neorokokó épületet több produkciós iroda is számon tartja lehetséges helyszínként, és amikor olyan film készül, amelyben a nagyúri hangulatnak szerepe lehet, örömmel keresik meg a könyvtárat.

A csodálatos termek egyike (Forrás: Fszek.hu)



Itt, egészen pontosan a Tükörteremben forgatták például a rendkívül sikeres Semmelweis-film egyik báli jelenetét, itt készült 2018-ban a Daniel Brühl főszereplésével az Alienist – Az elmeorvos egy-két jelenete, ugyanebben az évben Jennifer Lawrence is Budapesten vette föl a Vörös veréb egyik-másik részletét, a 2014-es The Duke of Burgundy című brit drámában egy lepkegyűjtő előadást tartottak a palotában, A kém című filmben a hajdani bálterem egy kaszinó belterévé változott, de évtizedekkel ezelőtt, 1972-ben Richard Burton itt forgatta Kékszakáll című filmjének néhány snittjét.

Némelyik sztár annyira beleszeret az épületbe, hogy arra is kíváncsi, mi történik a palotában a forgatásokon kívül. Sokan járják végig az csodálatos termeket és még valami szuvenírt is kérnek.

Egyes színészek – ha már nálunk járnak – akkor a könyvtárral is megismerkednek, így volt ez például Jennifer Lawrence esetében, aki a Vörös veréb forgatása alkalmával közvetlennek bizonyult, még olvasójegyet is kért emlékül

– meséli az Énbudapestemnek a főigazgató asszony. A beszélgetésből pedig az is kiderül, hogy a filmek külföldön is népszerűsítik a lenyűgöző könyvtárépületet. Sok turista kimondottan azért keresi meg a Wenckheim-palotát, hogy a filmekben felbukkanó tereket megnézhessék. Kovácsné Koreny Ágnes szerint sokszor mobiltelefonjukon mutatják a filmkockákat, s így kérnek segítséget a könyvtárosoktól, hogy megtalálhassák a moziban látott csodálatos termeket.

Borítókép: A könyvtár olvasóterme (Forrás: Fszek.hu)