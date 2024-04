Egyetlen nap alatt csaknem négyezren jelentették fel J. K. Rowlingot

Az előzmények között el kell mondani, hogy a skót parlament 2021-ben elfogadott új gyűlölet-bűncselekményekről szóló törvénye szerint bűncselekményt követ el az, aki gyűlöletet szít a másik életkorára, szellemi vagy testi fogyatékára, vallására, szexuális irányultságára, transznemű identitására vagy interszexualitásra vonatkozóan. A törvény 2024. április 1-jén lépett hatályba. Így hétfő óta tilos Skóciában megkérdőjelezni a biológiai tényekkel szemben megfogalmazott személyes meggyőződéseket.

A skót rendőrség szakértői azonban sejthették, hogy az identitássértődések jogszerű kezelése nem lesz zökkenőmentes, mivel már 2024. március 31-én közleményt adtak ki arról, hogy a törvény hatálybalépésével nagymértékben megnövekedő ügyteherre számítanak.



Rowling, aki kezdettől fogva tiltakozott a törvény ellen, s a feminista mozgalom eredményeit veszélyeztető trendek között különösen aggasztónak találja a nemi határokat megkérdőjelező transznemű mozgalom egyes célkitűzéseit, most ismét rámutatott a szabályozás abszurditására.

Néhány órával a törvény hatálybalépése után posztolt az X-en tíz fotót olyan hírességekről, akik magukat transzneműként azonosítják. A képekhez írt gúnyos szövegek pedig – sok feljelentő szerint – alkalmasak a gyűlöletkeltésre.

A listán szerepel például az Adam Binnie Bryson néven született bűnöző, aki miután két nőt megerőszakolt, „nemet váltott” és Isla Brysonként vonult börtönbe. Transzneműségére hivatkozva még azt is elérte, hogy női börtönben helyezzék el, ahol azután két rabtársát ismét megerőszakolta. Rowling a gonosztevő képét azzal a gúnyos szöveggel posztolta, hogy „a szép skót csaj”.

A skót transzneműek, meg nyilván sokan azok közül is, akik a közös valóság helyett a magánfantáziák igazságában hisznek, tömegesen jelentették föl az írónőt. A Skót Rendőrszövetség korábbi főtitkára, Calum Steele a Telegraphnak úgy nyilatkozott: 24 óra alatt nagyjából 3800 feljelentés futott be. Hozzátette, beigazolódni látszik a törvény korábbi kritikusainak érve:

az új szabályozás fegyvert adott a transzaktivisták kezébe.

Rowling a feljelentések hírére sem hátrált meg. Közölte, hogy várja a rendőröket az otthonában, akik nyugodtan letartóztathatják, ha szerintük a posztjával törvényt sértett. A skót rendőrség azonban aligha fogja letartóztatni az írónőt. Közleményük szerint feldolgozzák a beérkezett kereseteket, de rendkívül magas a számuk. Valószínűnek tűnik, hogy végül nem indítanak eljárást, s a rendőrség elutasítja a feljelentéseket.



Az írónő a hírre reagálva leszögezte: ő nem lehet kivétel, aki a törvény felett áll. Következő posztjában azt írta, hogy a rendőrség egyetlen nőt sem üldözhet azért, ha a transznőket férfinak nevezi. Hiszen – fogalmaz Rowling – miután a hatóság az új gyűlöletbűnözésről szóló törvény értelmében elutasította az ellene felhozott első panaszokat, nyilvánvalóan senkinek nem lehet bántódása, ha kimondja: a transz nők valóban férfiak.

Közvetlenül megszólítva a Skóciai Rendőrséget hozzátette, elvárja, hogy a törvény értelmében minden nőt, akinek hasonló a véleménye, egyenlő bánásmódban részesítsenek „profiltól és pénzügyi lehetőségektől függetlenül”.

Így fogalmazott:

Ha egy nőt azért vonnak felelősségre, mert férfinak neveznek egy férfit, akkor megismétlem a nő szavait, és mindkettőnket egyszerre vádolhatnak.

Egyértelműen fogalmazott a kérdésben a brit miniszterelnök, Rishi Sunak, aki kiállt J. K. Rowling mellett. Szerinte nem lehet senkit bűnözőnek nevezni azért, mert „egyszerű tényeket állít a biológiáról”.

Borítókép: Majdnem négyezerszer jelentették fel J. K. Rowlingot (Forrás: Facebook/JKRowling)