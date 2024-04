Vendéglőzés helyett a zenét választotta, világsztár lett, és most Budapestre jön

Paolo Nutini július 21-én a fővárosi Akvárium Klubban ad koncertet – közölte a szervező Live Nation szerdán. Mint írták, bár Nutinit arra szánták, hogy a több mint száz éve a család tulajdonában lévő étterem vezetését vigye tovább, hamar kiderült, a zenélés jelenti neki az igazi szenvedélyt. Tehetségét nagyrészt opera- és népdalkedvelő nagyapjától örökölte, zenei törekvéseiben középiskolai énektanára támogatta, aki első dalának megírásában is segített.

Paolo Nutini a Sziget Fesztiválon 2012-ben. Fotó: Getty Images/Didier Messens

Nutinira egy véletlen folytán kacsintott rá a szerencse: 2003-ban szülővárosában, a skóciai Paisley-ben a közönség David Sneddon koncertjére várt a városháza dísztermében, ám a zenész késett, így a konferanszié addig egy rögtönzött kvízzel igyekezett elütni az időt. A kvíz nyerteseként Nutini felmehetett a színpadra, hogy elénekeljen néhány számot, a közönség sorában pedig ott ült Brendan Moon, aki felajánlotta a tehetséges fiúnak, hogy a menedzsere lesz.

Csupán 18 éves volt, amikor az Atlantic Recordsszal öt album megjelentésére szóló szerződést írt alá.

A kiadó gondozásában jelent meg These Streets című debütáló albuma 2006-ban, azóta Nutini sikeresen bebetonozta magát a köztudatba mint generációja egyik legtehetségesebb zenésze, akit energikus élő előadásairól és sokszínűségéről ismernek.

2022-ben jelent meg Nutini negyedik lemeze, a Last Night in the Bittersweet az Egyesült Királyság albumlistájának első helyén nyitott, és az énekes-dalszerző harmadik egymást követő listavezető albuma lett. A korongon olyan dalok szerepelnek, mint a Through the Echoes, a Lose It vagy a Petfrified in Love.