Visszatérések évada a Tháliában

A következő szezon címe a Visszatérések évada, ugyanis több kedvelt színész, szerző, rendező és történet is újra feltűnik a teátrumban – írják a színház közleményében. A nagyszínpadon október 12-étől látható Georges Feydeau A hülyéje című szerelmi bohózata, amelyet a színház főrendezője, Kelemen József állít színpadra. A darab főbb szerepeiben Katona Péter Dániel, Hevesi László, Czakó Julianna, Jámbor Nándor, Jaskó Bálint, Vida Péter, Mórocz Adrienn, Kövesi Csenge, Udvarias Anna, Szabó Erika és Hunyadkürti István látható.

A Thália Színház új évadának hivatalos plakátja. Forrás: Thália Színház

December 7-én mutatják be Bernard Slade Romantikus komédia című vígjátékát Szervét Tibor rendezésében. A darab főbb szerepeit Zayzon Zsolt, Sóvári-Fehér Anna, Mózes András, Udvarias Anna, Gubás Gabi és Tóth Eszter játssza. Az évad második felében, 2025. február 22-én Tasnádi Csaba rendezésében tűzik műsorra Ray Cooney A miniszter félrelép című bohózatát. A produkció főbb szerepeiben Görög Lászlót, Vida Pétert, Gubás Gabit, Szabó Győzőt, Tamási Zoltánt, Szabó Erikát, Udvarias Annát és Szervét Tibort láthatja a közönség.

A Télikertben négy premierrel készülnek. Szeptember 27-én egy ősbemutatót tartanak, a Madám Bizsu című képzeletbeli dokumentumjáték az Arizona mulató századeleji világába repíti a nézőket.

Az előadás címszerepét Molnár Piroska játssza, a darabot Göttinger Pál írta és rendezi. A további szerepekben többek között Mórocz Adrienn, Hevesi László és Bordás Barbara látható.

November 22-én egy, a teátrum számára fontos darabot mutatnak be, amelynek csaknem hatvan évvel ezelőtt a Thália Színházban volt az ősbemutatója – emelik ki a közleményben. Mint írják, a Thália Színház és a Nézőművészeti Kft. koprodukciójaként tűzik műsorra Örkény István Tóték című művét, Kovács Lehel rendezésében és Mucsi Zoltán főszereplésével. Az előadásban Csarnóy Zsuzsanna, Kovács Krisztián, Kövesi Csenge és Tamási Zoltán is látható lesz.

Az évad második felében, 2025. február 14-én a Télikertben Zayzon Zsolt rendezésében mutatják be George F. Walker Bűnözőzsenik című vígjátékát, amely a maffia világába vezeti be a közönséget. Egy bandaháborúban mindig van egy nagyobb hal – a mi főhőseink ebben az esetben a legkisebb halak – írják a darabról, amelynek főbb szerepeit Bede-Fazekas Szabolcs, Katona Péter Dániel, Csarnóy Zsuzsanna, Domokos László és Kövesi Csenge alakítja.

A közlemény szerint az évad utolsó premierje 2025. április 25-én egy valódi sötét világot mutat be. Szikszai Rémusz rendezésében lesz látható Friedrich Dürrenmatt A csendestárs című műve.

A produkció főbb szerepeit Görög László, Jaskó Bálint, Bede-Fazekas Szabolcs, Czakó Julianna, Tamási Zoltán, Jámbor Nándor és Mózes András játssza.

A Thália Színház társulatához Szabó Erika és Tóth Eszter is visszatér, több bemutatóban is találkozhat a közönség a színművészekkel. Új tagokkal is bővülni fog a társulat. Sóvári-Fehér Annát, aki eddig egyetemi hallgatóként lépett színpadra, a jövő évadtól a társulat tagjaként köszöntheti a közönség. Továbbá a Thália Színházhoz szerződött Katona Péter Dániel, aki a következő évadban két új előadásban is látható lesz, az egyikben főszereplőként.