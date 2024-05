Csodálatos Barbie-kollekció érkezik a BudaPartra

Az elismert divattervező Barbie-kollekcióját először március 8-án, 65 sikeres, a választott karrierjében fantasztikus eredményeket felmutató magyar hölgy társaságában mutatták be a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban. Az egyedi Barbie-kiállítás óriási tetszést aratott és sok elismerést kapott, amely arra ösztönözte a Mattelt, illetve Joó Beatrixot, hogy további fővárosi, illetve vidéki helyszínre is eljuttassák a különleges tárlatot.

Barbie és a francia elegancia. Fotó: Joó Betarix

Ennek köszönhetően májusban a finom francia eleganciát árasztó Dobay BudaPart - Cukrászda és pékségben találkozhatnak az érdeklődők a kiállítással, ahol a puha kárpitos falak, játékos függőhinták, macaron formájú székek, a virágmintás tapéta, a virágos lámpák és asztallapok elegáns környezetet varázsolnak a Barbie babák köré.

– Joó Beatrix csodálatos érzékkel öltöztette fel a babákat az általa kitalált kreációkba. Minden apró részletre ügyelve valósította meg a saját Barbie-összeállításait, amelyek a topánkától a masnis hajcsatig tökéletes egészet alkotnak.

Az első pillanattól tudtuk, hogy olyan kollekció született, amit minden Barbie-kedvelőnek saját szemével kell látnia, ezért is indulunk mostantól vándorútra ezzel a mini kiállítással Budapesten és természetesen vidéken.

Örülünk, hogy a márciusi, szűk körben megtartott debütálás után most már bárki megtekintheti őket. Azon dolgozunk, hogy minél több helyen kiállíthassuk majd ezeket Barbie babákat az országban – mondta Török Kata, a Mattel magyarországi marketingmenedzsere.

A Barbie-tárlatnak örömmel adott otthont elsőként a Dobay BudaPart – Cukrászda és pékség, amelynek Barbie-rajongó csapata kedves meglepetéssel is várja a betérő vendégeket. A kiállítás ideje alatt igazán édes és speciális Barbie tematikájú finomságok is megtalálhatók lesznek a kínálatukban.

– Nekem divattervezőként mindig öröm látni, ha kis boldogságot, szép pillanatot, kedves élményt csempészhetek az emberek életébe a ruhákon keresztül. Ez a Barbie-kollekció azért nagyon kedves nekem, mert minden kötöttségtől mentesen, kreatívan alkothattam és ezzel a szabadsággal mámorító érzés volt valami újat, eredetit létrehozni, ami a gyerekekre, felnőttekre egyaránt inspirálóan hathat – fogalmazta meg Joó Beatrix.